Forum “QualEnergia?” – XVIII Edizione

Evento organizzato da La Nuova Ecologia, Legambiente e Kyoto Club

La XVIII edizione dal titolo:

Dall’aumento dei prezzi all’iter realizzativo degli impianti

CARA ENERGIA! La risposta delle rinnovabili

Nato dall’esperienza del bimestrale QualEnergia, il Forum propone un confronto tra istituzioni, imprese, mondo dell’economia e della ricerca sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Due giorni di dibattito con amministratori pubblici, docenti universitari e imprenditori impegnati in incontri e faccia a faccia condotti da giornalisti specializzati.

Per informazioni: https://forumqualenergia.it/