Home > Eventi >Forum annuale dell’energia di AFRY

Forum annuale dell’energia di AFRY

  • 23 Ottobre 2025

Milano, 11 Novembre 2025

AFRY organizza l’evento “Forum annuale dell’energia di AFRY. Finanza e Transizione Energetica: Il Tempo delle Scelte”

Martedì, 11 novembre 2025 – ore 10-14.30

Il Forum Energia di AFRY si propone di essere un punto di incontro e facilitazione tra attori del settore energetico – investitori, sviluppatori, utility, banche, istituzioni – che in una situazione di crescente incertezza internazionale sono chiamati a dialogare e cooperare sempre di più per trovare soluzioni win win.

L’evento si terrà a Milano, presso Excelsior Hotel Gallia, Piazza Duca d’Aosta, 9.

Programma e registrazioni: AFRY

