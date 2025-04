Strada di Strove, 17 – 53035 Loc. Cerreto Monteriggioni (Siena) https://gesco.energy/

GESCO S.p.A. è una Energy Service Company (ESCo) specializzata in soluzioni su misura per l’efficienza energetica.

Per le aziende, l’energia può sembrare un costo, ma grazie all’esperienza di GESCO, diventa una risorsa strategica per una crescita economica sostenibile. Grazie alla sua competenza, l’azienda è in grado di trasformare ogni potenziale energetico in vantaggi concreti.

Le soluzioni proposte da GESCO consentono alle aziende di:

contenere i costi energetici , liberando risorse da destinare al core business

, liberando risorse da destinare al core business avviare processi di transizione energetica , in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e competitività aziendale

, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e competitività aziendale contrastare le fluttuazioni dei mercati energetici

dei mercati energetici ottenere maggiore indipendenza dalla rete

dalla rete accedere a incentivi e meccanismi premiali, quando previsti dalla normativa vigente

GESCO si propone come un unico interlocutore per le imprese, con un approccio integrato che le permette di progettare, realizzare e gestire nel tempo ogni progetto, garantendo il raggiungimento delle performance e dei risultati economici.

Il modello principale adottato dall’azienda è l’Energy Performance Contract (EPC), che consente di offrire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare interventi di efficienza energetica, assumendosi l’onere dell’investimento iniziale e condividendo i risparmi garantiti contrattualmente.

Le soluzioni contrattuali di GESCO sono flessibili: oltre ai progetti finanziati in formula ESCo, l’azienda propone anche opzioni di acquisto, noleggio operativo e servizi di assistenza e manutenzione.