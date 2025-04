Webinar NetZeroMilan: accumuli elettrochimici per l’industria e la rete

Quali sono i trend tecnologici e di mercato degli accumuli elettrochimici in Italia? Come si integrano nelle reti elettriche e nelle aziende industriali?

A questi temi è stato dedicato il webinar “Accumuli elettrochimici per l’industria e la rete elettrica”, organizzato da QualEnergia.it e Fiera Milano nell’ambito del ciclo di incontri verso NetZero Milan Expo-Summit (NZM), in programma dal 14 al 16 maggio 2025 presso il Centro congressi Allianz MiCo (i biglietti son acquistabili online).

Di seguito la registrazione integrale del webinar (durata netta: 1h 24′), dedicato a uno dei temi che saranno al centro di NetZero Milan 2025.

Gli interventi hanno approfondito lo sviluppo dei sistemi di storage per l’industria e per la rete elettrica in Italia, le tecnologie disponibili, nonché le principali applicazioni per la rete elettrica (front of the meter) e per le imprese (behind the meter).

Il mercato italiano degli accumuli elettrochimici

Michelangelo Lafronza, segretario di ANIE Rinnovabili, ha aperto il webinar con una panoramica sullo stato dell’arte del settore in Italia, aggiornato a fine febbraio 2025: oltre 761mila sistemi di accumulo installati per una potenza complessiva di circa 10 GW e una energia erogabile di 66 GWh, considerando anche gli impianti di pompaggio.

Lafronza ha illustrato le principali tecnologie presenti nel segmento dei sistemi di accumulo di energia a batteria (Bess) sottolineando la prevalenza assoluta delle batterie al litio-ferro-fosfato, i trend regionali di diffusione e gli scenari previsionali per il 2030 nei documenti Terna-Snam, che stimano un fabbisogno di 122 GWh di accumulo.

Tra i temi affrontati anche:

gli strumenti di incentivazione e mercato per gli storage utility scale (Capacity Market, MACSE);

e mercato per gli storage utility scale (Capacity Market, MACSE); le criticità autorizzative per gli impianti stand-alone;

per gli impianti stand-alone; le opportunità per lo storage abbinato al fotovoltaico industriale e per i servizi di flessibilità locale.

Storage utility scale: tecnologie e integrazione di sistema

Stefano Domenicali, direttore generale Ingeteam Italia, si è concentrato sulle soluzioni di storage elettrochimico di grande taglia per la rete elettrica (front of the meter), illustrando le caratteristiche tecniche dei progetti utility scale sviluppati da Ingeteam.

Particolare attenzione è stata dedicata:

alla gestione dell’ integrazione tra batterie, inverter e sistemi di controllo (EMS e PPC);

tra batterie, inverter e sistemi di controllo (EMS e PPC); ai requisiti stringenti richiesti da Terna per gli impianti collegati in alta tensione (regolazione di frequenza, black start, rapidità di risposta);

stringenti richiesti da Terna per gli impianti collegati in alta tensione (regolazione di frequenza, black start, rapidità di risposta); al ruolo fondamentale della diagnostica predittiva e dei sistemi di monitoraggio fino a livello di singola cella;

e dei sistemi di fino a livello di singola cella; ai nuovi standard di cybersecurity per gli impianti strategici del settore energia.

Tra gli esempi citati anche il grande impianto di Udine da 200 MW e 800 MWh, uno dei più grandi in Europa.

Storage “dietro il contatore” per le imprese

Infine, Davide Tinazzi, amministratore delegato Energy SpA, ha illustrato le applicazioni degli accumuli elettrochimici lato consumatori (behind the meter) per il settore commerciale e industriale.

Tra gli aspetti trattati:

le principali configurazioni degli storage per le PMI italiane;

degli storage per le PMI italiane; esempi pratici di business plan e tempi di ritorno degli investimenti , con o senza partecipazione a Comunità energetiche rinnovabili;

e tempi di , con o senza partecipazione a Comunità energetiche rinnovabili; le funzioni di power quality, gestione dei picchi di consumo e partecipazione ai mercati della flessibilità;

l’esperienza di Energy SpA nella produzione di sistemi di accumulo in Italia, anche in funzione del Net-Zero Industry Act europeo, con l’apertura prevista di una nuova gigafactory per batterie da 8 GWh/anno.

Qui di seguito i link per rivedere gli altri tre webinar online curati da QualEnergia.it e NZM, l’evento sulla decarbonizzazione dell’industria: