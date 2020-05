Si è insediata oggi, con una videoconferenza e alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, la nuova commissione VIA-VAS.

La precedente, rimasta in carica per oltre dodici anni in proroga, era già scaduta 5 anni fa, facendo accumulare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri.

La nuova commissione – spiega una nota del Minambiente – è presieduta dall’ingegner Luigi Boeri, il coordinatore della sottocommissione VAS è l’ingegner Bernardo Sera e la coordinatrice della sottocommissione VIA è l’avvocata Paola Brambilla. I componenti sono in totale 40, di cui 16 donne e 24 uomini (in precedenza la commissione si componeva di 50 persone di cui solo 7 donne).

Per la prima volta la commissione è stata selezionata attraverso una call pubblica cui hanno partecipato oltre 1200 professionisti. Tra le professionalità richieste – anche questa una novità – ci sono medici, biologi, geologi, economisti, naturalisti, esperti di urbanistica e biodiversità.

A permettere l’insediamento è stato il DL Rilancio, che ha soppresso il “Comitato tecnico istruttorio” che era stato istituito dall’articolo 8 del Codice dell’Ambiente, al comma 3, per supportare la commissione: al momento non è ancora stato costituito, bloccando tutto, fino a che non è stato eliminato dal decreto.

