Mentre Regione Puglia approva le linee guida che disciplinano l’istituzione delle comunità energetiche previste dalla legge regionale 45/2019, il Comune di Roseto Valfortore (FG), cerca e trova un soggetto economico disponibile a promuovere e realizzare una “Comunità Energetica Sostenibile”.

Ad aggiudicarsi la Manifestazione di interesse è una Società privata che promette di implementare tecnologie molto performanti per promuovere l’autoconsumo di energia in forma collettiva.

Una Comunità Energetica in senso tecnico, priva tuttavia del requisito dell’assenza dello scopo di lucro previsto dalla direttiva sulle comunità energetiche e dalla stessa legge regionale pugliese e che non contempla la partecipazione del Comune.

Un’iniziativa singolare e un approccio pragmatico e molto imprenditoriale quello di Michele Raffa, presidente di Friendly Power srl, con cui abbiamo provato inquadrare le fasi del percorso che porterà alla costituzione della “Società di Comunità Energetica”.

Il percorso amministrativo

È dell’aprile del 2019 l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e selezione per l’affidamento di un incarico per lo sviluppo e la redazione di un progetto di comunità energetica indetto dal comune di Roseto Valfortore.

La manifestazione e la successiva delibera di aggiudicazione, dell’8 agosto 2019, prevede che la proposta si articoli in almeno quattro ambiti:

Creazione di piccoli impianti da rinnovabili per autoconsumo;

per autoconsumo; Sistemi per la condivisione e lo scambio di energia ;

; Produzione di energia per il mercato ( vendita );

); Realizzazione di una rete elettrica locale.

Ad aggiudicarsi l’incarico è appunto la Friendly Power, unica partecipante al bando.

I partner e le architetture tecnologiche

La società fa parte del Gruppo Imprese e Sviluppo srl che si occupa di generazione distribuita e di comunità energetiche. Il Gruppo, attraverso TEN Project srl, ha progettato e realizzato impianti a fonti rinnovabili (eolico) di grandi dimensioni in particolare in Puglia, Basilicata e Campania.

Creta Energie Speciali srl, spin off dell’Università della Calabria, realizza tecnologie abilitanti per la transizione energetica ed è partecipata per il 65% dal Gruppo Imprese e Sviluppo e per il 35% dai docenti proponenti.

I prodotti dello spin off (smart meters, nanogrid, power cloud) consentono l’armonizzazione di produzione e consumo di energia sia a livello di singolo prosumer sia della Comunità.

Gli smart meters, installati sulla linea che collega l’impianto FV e i carichi al contatore domestico, forniscono ogni 5 secondi indicazioni su produzione e consumo consentendo di verificare puntualmente i picchi di consumo.

La nanogrid nGfHA (già sperimentata, ora in fase di certificazione) è in grado di integrare tra loro e gestire diversi sistemi di generazione, prevalentemente da fonte rinnovabile, realizzando un sistema di poligenerazione, comprendendo anche sistemi di accumulo. Più nGfHA sono in grado di interagire tra loro attraverso una micro-rete o la rete di distribuzione in logica smart grid.

Il Power Cloud, infine, è un modello di business che gestisce e integra i diversi soggetti e oggetti che partecipano al processo di produzione e consumo dell’energia in modo tale da minimizzare istante per istante la differenza tra la potenza totale generata e la potenza totale utilizzata dagli utenti consumatori.

Il ruolo del Comune



“Il Comune non ha alcun ruolo economico e finanziario all’interno della comunità energetica – ci dice Michele Raffa – in quanto la sua partecipazione implicherebbe l’espletamento di gare per la realizzazione degli impianti. Eventuali impianti che il Comune dovesse realizzare seguirebbero un percorso parallelo per ricongiungersi eventualmente alla comunità energetica nell’ultima fase del percorso. Friendly Power potrebbe costruire per il Comune, qualora questo lo richiedesse, un progetto di project financing da integrare poi nella comunità energetica.”

Le quattro fasi del progetto

“In attesa del definitivo recepimento della direttiva comunitaria – continua Raffa – auspicando che il regolatore del mercato si renda conto che troppi vincoli rischiano di relegare le comunità energetiche in ambiti marginali, abbiamo ipotizzato quattro fasi per la realizzazione della comunità energetica.”

Le fasi del progetto ricalcano fedelmente i quattro ambiti previsti dalla Manifestazione di interesse.

Nella fase 1, già avviata, Friendly Power sta promuovendo il progetto. Appena raggiunto un numero significativo di adesioni, sarà costituita una società di scopo. Roseto Comunità Energetica srl installerà a proprie spese impianti FV (circa 750 kWp) sul maggior numero di edifici (residenze o siti produttivi) fatturando l’energia autoconsumata a un prezzo inferiore a quello di mercato in base a un contratto stipulato con il cliente.

Grazie agli smart meters e a una apposita app consultabile da smartphone, i prosumer potranno in ogni momento verificare e ottimizzare i propri consumi per massimizzare l’autoconsumo ed eventualmente sostituire gli apparecchi più energivori.

Obiettivo di questa prima fase è il raggiungimento del 35% di autoconsumo medio da parte dei prosumer che risparmieranno in proporzione sulla loro bolletta.

“Grazie all’analisi puntuale dei consumi effettuata nella prima fase con gli smart meters – spiega Raffa – Roseto Comunità Energetica potrà affrontare la fase 2, che prevede l’installazione di sistemi di accumulo dimensionati secondo il profilo dei singoli consumatori”.

“Inoltre – continua – con l’implementazione della nanogrid i prosumer saranno in grado di condividere l’energia prodotta sia tra loro sia con i consumatori che non dispongono di un impianto proprio, sempre nell’ottica di equilibrare produzione e consumo”.

È previsto che la fase 2 consentirà di portare al 75% la quota di autoconsumo medio della comunità.

Nella fase 3 sarà realizzato un “impianto di comunità”, un parco eolico da 3 MWp per la produzione di 7.500 MWh/annoi che contribuirà al soddisfacimento dei bisogni dei prosumer, portando al 95% la quota di autoconsumo medio. L’eventuale parte eccedente potrà essere ceduta al di fuori della comunità energetica.

La fase 4, infine, grazie al servizio Powercloud, permetterà di annullare i consumi di energia prelevata dalla rete e portare al 100% la quota di autoconsumo medio.

“Grazie agli accumuli – precisa Raffa – Roseto Comunità Energetica potrà vendere energia sul mercato quando questo offre prezzi migliori, generando economie di scala che andranno a vantaggio della società medesima. Potrà essere abilitata come UVAM e offrire servizi di dispacciamento.”

Una comunità energetica molto tecnica, ma poco “comunitaria”?

Un progetto ambizioso e un approccio molto pragmatico che prescinde dall’attuale regolazione per puntare invece su una totale apertura al mercato.

“Abbiamo cercato di tenere conto delle attuali regolamentazioni – dice Raffa – e siamo fiduciosi che si stia andando in una direzione di maggiore apertura. Due principi ci sostengono: il nostro modello di comunità energetica non ha bisogno di risorse esterne in quanto utilizza il risparmio generato. Ogni fase è autoconsistente sia economicamente che finanziariamente.”

Anche la recente delibera di ARERA 318/2020/R/eel, richiamando la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, specifica che l’autoconsumo in forma collettiva assume la forma di Comunità di Energia Rinnovabile come soggetto giuridico quale ad esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.

La Comunità energetica Rosetana, invece, ci conferma Raffa “sarà gestita da una società di capitali a cui i cittadini partecipano attraverso l’equity crowdfunding per circa il 20-30% del capitale necessario per ciascuna fase. Ciò significa che al quarto giro di equity crowdfunding, corrispondente alla quarta fase, avremo ceduto gran parte o tutto l’intero capitale ai membri della Comunità e liberato risorse per farne partire altre”.

Obiettivo principale delle Comunità Energetiche, sempre secondo la direttiva 2018/2001, è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti, membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Secondo la visione di Raffa, invece, “è opportuno che la ‘Società di Comunità Energetica’ abbia la forma giuridica di una società di capitali, perché potrebbe avere un valore patrimoniale che i cittadini/soci potrebbero voler valorizzare.”

La tecnologia abilitante l’autoconsumo collettivo con i benefici economici e ambientali diffusi sono certamente importanti passi avanti rispetto all’uso delle fonti fossili e alle speculazioni sulle rinnovabili cui abbiamo assistito negli anni passati.

Una iniziativa di tipo imprenditoriale, pur con il coinvolgimento dei cittadini anche attraverso il crowdfunding – sia esso equity o lending – non può tuttavia essere confusa con un progetto di tipo cooperativo o comunitario.

Per fare un esempio, nel caso di una Comunità Energetica gestita da una cooperativa, dove una testa vale un voto, sono i soci, tutti indistintamente, che decidono e beneficiano degli utili e dei vantaggi economici, riconoscendo ai fornitori la giusta remunerazione per i loro servizi.

Il modello imprenditoriale che si sta realizzando a Roseto Valfortore può considerarsi un passaggio intermedio nel percorso per riportare reti e servizi energetici alla proprietà pubblica o collettiva, sottraendoli alle logiche di mercato e producendo vantaggi socio-ambientali? Oppure il suo definitivo tramonto?

Potrebbe interessarti anche: