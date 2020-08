Prosegue il cammino della Puglia verso l’istituzione delle comunità energetiche. La giunta regionale, infatti, con la deliberazione n. 1074 del 9 luglio 2020 (allegata in basso), ha stabilito di dare attuazione alla legge regionale 45/2019 approvando le linee guida per disciplinare diversi aspetti operativi, tra cui: criteri per adottare un protocollo d’intesa da parte dei […]

