Tutte le soluzioni ZCS Azzurro a Intersolar Europe

La Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) sarà presente nel padiglione B4, stand 550 della Fiera Intersolar Europe, la principale manifestazione del settore in Germania, dal 19 al 21 giugno con un’ampia gamma di prodotti.

Nello spazio dedicato alle soluzioni ZCS sarà possibile visionare l’intera famiglia di ZCS Azzurro, in particolare per il segmento commerciale-industriale, come anche le soluzioni per l’ambito residenziale e la mobilità elettrica; oltre ad importanti novità legate alla sostenibilità.

Internazionalizzazione per continuare a crescere

Per rafforzare la competitività sui mercati svizzero, austriaco e tedesco, nei primi mesi del 2024, ZCS ha acquisito la maggioranza di ZZ Robotics GmbH, un consolidato partner austriaco del brand Azzurro. Si tratta di una partnership rafforzata a beneficio della vasta rete vendita di rivenditori e installatori che potranno contare su una fornitura diretta dei loro prodotti, affidabilità e professionalità del team ZCS.

Il DG di ZZ Robotics Siegwald Töfferl ha spiegato che “questo nuovo accordo tende a potenziare la fiducia verso i nostri clienti e offrire loro servizi qualificati e un supporto tecnico avanzato sia in fase di pre che di post vendita”.

Per Averaldo Farri, Division Director della Green Innovation di ZCS, “questa operazione è un passo significativo nella direzione strategica di rafforzare la nostra competitività sul mercato austriaco e tedesco. Con ZCS Azzurro offriamo affidabilità e professionalità e questa sinergia porterà vantaggi sia per i nostri clienti che per il nostro posizionamento nel settore”.

Il Life Cycle Assessment di ZCS Azzurro

La fiera Intersolar Europe è anche l’occasione di presentare la prestigiosa certificazione Life Cycle Assessment (LCA), recentemente ottenuta da ZCS Azzurro: un importante riconoscimento delle politiche e pratiche aziendali orientate alla ricerca della qualità e alla sostenibilità ambientale. Un traguardo che sottolinea l’impegno costante nel ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e processi.

L’analisi dei cicli di vita (LCA) di ZCS Azzurro, in conformità con la certificazione Environmental Product Declaration (EPD) gestita dal program operator EPD Italy, ha valutato e quantificato l’impatto ambientale dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita: dall’acquisto delle materie prime, alla produzione e il trasporto, all’utilizzo fino allo smaltimento e riciclo alla fine della vita utile del prodotto.

“La certificazione LCA è uno strumento fondamentale nella fornitura di prodotti innovativi, in modo che contribuiscano a una transizione energetica equa e sostenibile. Lo studio è fondamentale per capire come raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati in termini di qualità produttiva e sostenibilità”, ha detto Averaldo Farri. “Avere a diposizione un’analisi così approfondita ci permette infatti di studiare strategie orientate ad abbattere consumi ed emissioni di CO2 dei nostri prodotti”.

“La partecipazione a Intersolar ci offre l’opportunità di condividere con partner, clienti e stakeholder i risultati e le nostre best practices in materia di sostenibilità”, ha aggiunto Riccardo Filosa, Sales Director della Green Innovation Division di ZCS.

Power Magic, la nuova soluzione storage outdoor per grandi potenze

Durante la fiera sarà presentato il nuovo Power Magic, il sistema retrofit outdoor, ideale per installazioni industriali di grandi taglie.

Il sistema, modulabile in relazione alle esigenze del cliente, è disponibile con potenza da 125 kW a 750 kW e capacità da 250 kWh a 1,5 MWh.

Power Magic è dotato di un sistema antincendio con sensoristica e monitoraggio integrati, oltre che raffreddamento a liquido. L’installazione è semplice, grazie al sistema Plug & Play.

La E-mobility in continua crescita

Nel corso del 2024 la gamma prodotti per la ricarica dei veicoli elettrici ZCS Azzurro è stata ampliata con soluzioni di ricarica in AC e DC e stazioni modulari di grande potenza.

Durante la manifestazione sarà possibile visionare l’intera gamma di ev charger per i settori residenziale, commerciale e industriale: wall box Caro 7 e 11 kW in AC, wallbox DC 30 kW semplice che si monta a parete e offre un’estrema flessibilità di utilizzo e stazioni a terra con potenza da 60 a 120 kW, configurabili con diverse opzioni di ricarica.

Eventi ZCS Azzurro in fiera

In occasione della fiera di Monaco di Baviera, presso lo stand ZCS Azzurro, è previsto un ricco calendario di eventi dedicati alle ultime novità:

Mercoledì 19 giugno

ore 12 – Presentazione Life Cycle Assessment (LCA) di ZCS Azzurro (in inglese)

ore 15 – Presentazione Life Cycle Assessment (LCA) di ZCS Azzurro (in tedesco)

Giovedì 20 giugno