Con la prima settimana di novembre parte la nuova serie dei Tech-Webinar targati Memodo.

I Tech-Webinar saranno un’occasione speciale per poter confrontare al meglio tutte le soluzioni tecniche disponibili per il Superbonus. Inoltre, molte le novità: giochi a premi, interattività con gli installatori e tanto altro.

Perché uno speciale sul Superbonus?

Con il Decreto Rilancio il Governo italiano ha dato un’iniezione importante all’economia italiana dopo il lockdown da coronavirus.

Soprattutto l’industria del solare ha visto una crescita importante delle richieste per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici. Sono però ancora molti i quesiti aperti da parte degli installatori, per poter sfruttare al meglio questo incentivo. Molte le domande per quanto riguarda la parte burocratica, ma ancora di più quelle di natura tecnica. Proprio per questo motivo nascono i Tech-Webinar di Memodo.

Le date dei Webinar (iscrizione gratuita):

04.11.2020 – Fronius /BYD

11.11.2020 – Kostal/BYD

25.11.2020 – GoodWe/BYD/LG Chem

02.12.2020 – Sungrow/LG Chem

09.12.2020 – SolarEdge/LG Chem

L’iscrizione è gratuita e soprattutto semplice: basta cliccare sulle date elencate e immettere i propri dati aziendali. Una e-mail di conferma verrà generata e inviata automaticamente.

In alternativa, tutte le date sono nella sezione Corsi sulla home page: www.memodo.it.

Cosa sono i Tech-Webinar Memodo

I Tech-Webinar sono webinar di natura prevalentemente tecnica creati in collaborazione con molti dei produttori presenti nel portfolio di Memodo. I corsi saranno gratuiti, interattivi e avranno il compito di formare gli installatori su tutti gli argomenti riguardanti il Superbonus.

Molti i produttori presenti. Saranno invitati i tecnici ed esperti di BYD, Fronius, GoodWe, Kostal, LG Chem, SolarEdge e Sungrow. Tutti saranno a disposizione per qualsiasi domanda dei partecipanti.

Molte anche le novità presenti nei Tech-Webinar Memodo. Per rendere ancora più interessanti i corsi, infatti, saranno offerti dei anche dei premi. Ecco quali:

Buono da 50 € – Alla fine di ogni Webinar verrà estratto uno tra i presenti, che si aggiudicherà un buono da 50 € (per ordini maggiori a 500 €) da spendere nell’Online Shop di Memodo (il codice verrà spedito via e-mail). La “Domanda Tech” – Alla fine di ogni Webinar, verrà posta una domanda ai presenti. Il primo a rispondere correttamente alla “Domanda Tech” nella chat del Webinar, vincerà un Memodo Gadget Kit (contenente vari gadget come t-shirt, cappellini, penne e altro). La domanda sarà sempre collegata all’argomento del Webinar stesso. Badge Memodo – Chi parteciperà a tutti e 5 i Tech-Webinar si aggiudicherà il Badge di “Esperto dell’accumulo Memodo”. Il Badge in formato PNG verrà inviato via e-mail agli installatori più fedeli. Il badge potrà essere pubblicato sulla propria pagina web.

