Samsung Electronics presenta Wind-Free™ Deluxe, il nuovo modello di unità a parete destinato alle applicazioni dei sistemi VRF (DVM) e Pompe di Calore (EHS), dotato dell’esclusiva tecnologia di raffrescamento Wind-Free™ e funzioni di controllo intelligente.

Per l’EHS, Wind-Free Deluxe può essere abbinato alla pompa di calore TDM Plus e al modulo idronico integrato nel serbatoio dando vita alla soluzione ClimateHub: per il raffrescamento, il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria.

La tecnologia di raffrescamento Wind-Free™

Come per i modelli Wind-Free a parete della gamma residenziale, anche Wind-Free Deluxe è provvisto dell’esclusiva tecnologia Samsung Wind-Free capace di migliorare il comfort all’interno dell’ambiente perché, grazie a migliaia di microfori, consente di distribuire l’aria uniformemente eliminando i fastidiosi getti d’aria diretti.

In modalità Wind-Free, l’aria viene distribuita delicatamente e silenziosamente creando un ambiente “still air” (correnti d’aria che si muovono a una velocità inferiore a 0,15 m/s che non presentano correnti di aria fredda) che consente di vivere, lavorare e rilassarsi piacevolmente senza sgradevoli getti di aria fredda.

Funzionamento intelligente

Samsung Wind-Free Deluxe può essere azionato mediante telecomando o comandi cablati, che dispongono di varie funzioni avanzate per un controllo agevole della climatizzazione interna. Le unità possono inoltre essere controllate e monitorate in remoto tramite smartphone, utilizzando l’app SmartThings o il comando vocale Bixby di Samsung, che consente agli utenti di accendere o spegnere l’unità a parete, selezionare le modalità di raffrescamento preferite, programmare le operazioni e monitorare i consumi energetici. Per l’attivazione delle funzioni Smart, è sufficiente installare il kit Wi-Fi opzionale.

Facilità di installazione

La nuova unità è stata concepita per essere installata e sottoposta a manutenzione in modo più semplice e rapido rispetto ai modelli tradizionali a parete. Wind-Free Deluxe impiega infatti una staffa a rulli che scorre facilmente in posizione e per la cui installazione sono necessarie solo due viti. Ciò riduce del 45% i tempi di montaggio rispetto ai modelli standard.

Inoltre, per semplificare le operazioni di manutenzione, l’unità è dotata nella parte inferiore di una scocca a scatto che può essere aperta e chiusa facilmente, inoltre grazie al posizionamento esterno dei filtri dell’aria, è possibile effettuare le operazioni di pulizia senza dover aprire l’intera unità.

TDM Plus

Nella gamma EHS, Wind-Free Deluxe può essere abbinato al sistema TDM Plus, un sistema “all-in-one” aria-acqua (A2W) ed aria-aria (A2A) in grado di offrire una soluzione completa di climatizzazione domestica. Può essere utilizzato tutto l’anno per il raffrescamento e il riscaldamento adattandosi a svariate situazioni per soddisfare le esigenze di chi lo utilizza.

È compatibile con gli impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento e di riscaldamento con radiatori, oltre ad offrire la funzione di raffrescamento aria-aria con varie opzioni di climatizzazione come il nuovo Wind-Free Deluxe. Il potenziale dell’impianto può essere massimizzato collegandosi a una smart grid o ad un impianto fotovoltaico.

Linea di prodotti

I modelli Samsung Wind-Free Deluxe sono disponibili nelle categorie DVM (a portata variabile di refrigerante) ed EHS (Pompe di Calore).

Per la categoria VRF (DVM), le unità hanno una capacità compresa tra 1,5 e 8,2 kW e sono disponibili con e senza kit EEV.

Per la categoria EHS, le unità hanno una capacità compresa tra 1,5 e 8,2 kW e sono disponibili esclusivamente con kit EEV.

La disponibilità delle diverse linee di prodotto può variare a seconda del Paese di commercializzazione.

“Con l’introduzione all’inizio di quest’anno della seconda generazione di unità interne a parete Samsung Wind-Free™ per abitazioni, abbiamo rafforzato la nostra leadership nell’offrire tecnologie innovative sia in ambito di raffrescamento che riscaldamento. Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di rendere la tecnologia Wind-Free™ disponibile ad un pubblico più vasto possibile”, ha dichiarato Ettore Jovane, Head of Samsung AirConditioning Italy.

“Grazie a Wind-Free Deluxe, siamo riusciti a realizzare questo obiettivo offrendo ad un pubblico più ampio la possibilità di godere di una soluzione di climatizzazione confortevole senza il fastidio rappresentato dalle correnti di aria fredda”.

Per informazioni: Samsung – climatizzazione

