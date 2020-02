SolarEdge Technologies ha stipulato un contratto con Enfindus, investitore internazionale nel settore del fotovoltaico, per la fornitura di prodotti e soluzioni smart energy, tra cui inverter e ottimizzatori di potenza, destinati ai suoi progetti europei per 1 GW di potenza impegnata.

L’accordo quadriennale a livello europeo è destinato a impianti fotovoltaici commerciali e industriali su tetto. Enfindus prevede di finanziare, costruire e gestire gli impianti e di offrire PPA aziendali ai proprietari dei fabbricati per ridurre i loro costi energetici.

“La scelta di Enfindus testimonia la crescente forza della tecnologia di ottimizzazione in CC e i suoi vantaggi per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni”, ha dichiarato Alfred Karlstetter, General Manager di SolarEdge Europe. “Aumentando la sua presenza nel segmento commerciale e industriale, SolarEdge rinnova l’impegno a fornire inverter ottimizzati in CC innovativi e scalabili per migliorare il profitto degli impianti fotovoltaici destinati al settore commerciale e utility.”

“Solita ad investire in impianti FV commerciali e industriali di alta qualità e ad alto rendimento, Enfindus ha visto negli inverter ottimizzati in CC di SolarEdge la soluzione ideale per garantire un ROI adeguato nel corso dell’intera vita utile degli impianti commerciali di grandi dimensioni”, ha dichiarato Gino van Neer, CEO di Enfindus.

“Abbiamo scelto SolarEdge per la sua bancabilità, dovuta in parte alla sua tecnologia straordinaria, privilegiata dalle compagnie di assicurazione e in grado di offrire funzionalità di sicurezza avanzate e monitoraggio ad alta risoluzione per migliorare i servizi di O&M. Il team di Enfindus apprezza molto anche l’approccio di SolarEdge nel costruire i rapporti con i clienti, un approccio che infonde fiducia e ci convince a impegnarci in una collaborazione a lungo termine.”

Ricordiamo che Enfindus gestisce l’intero processo di preparazione, installazione e gestione degli impianti fotovoltaici, senza richiedere alcun investimento di capitale ai proprietari dei fabbricati. Enfindus è gestita da professionisti di grande esperienza del settore fotovoltaico che operano in Benelux, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito e sta cercando di avviare attività commerciali in altri paesi europei.

