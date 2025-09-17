INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 37,3% (16 set) - PUN: 111,91 €/MWh (18 set)
Un sistema di accumulo industriale Sungrow a Trapani

Un sistema di accumulo industriale Sungrow a Trapani

Grazie a un accordo con EP Produzione, Sungrow fornirà 44 unità della soluzione "PowerTitan 2.0" per un progetto di storage industriale da 100 MW/220 MWh.

Sungrow, produttore di inverter e sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici, ha firmato un accordo con EP Produzione per la fornitura della soluzione PowerTitan 2.0 in un progetto di energy storage su scala industriale da 100 MW/220 MWh a Trapani.

Si tratta del primo progetto in Italia in cui viene installato il PowerTitan 2.0.

 “Con PowerTitan 2.0 forniamo una piattaforma ESS di ultima generazione progettata per garantire l’affidabilità della rete e la massiccia integrazione delle energie rinnovabili per promuovere la transizione energetica”, spiega Massimo Bracchi, Country Manager Italia.

Un progetto strategico per la flessibilità della rete in Sicilia

Il nuovo sistema di accumulo di energia con batterie (BESS) da 2 ore contribuirà a migliorare la stabilità della rete e l’integrazione delle energie rinnovabili in una regione densamente popolata.

Inoltre, consentirà servizi quali la regolazione della frequenza, il peak shaving e il bilanciamento in un’area geografica cruciale per la crescita del fotovoltaico nel Paese e in Europa.

“Quello di Trapani è il terzo progetto di stoccaggio elettrochimico che avviamo in Italia. I sistemi di accumulo sono una componente fondamentale del mix tecnologico necessario per la transizione energetica e per questo stiamo lavorando per accrescere la nostra pipeline di progetti”, ha detto Luca Alippi, Amministratore Delegato di EP Produzione.

PowerTitan 2.0: prestazioni, sicurezza e integrazione end-to-end

Il progetto è costituito da 44 unità di PowerTitan 2.0 di Sungrow. Questa soluzione presenta:

  • Architettura integrata (PCS, BMS ed EMS nativamente interoperabili) per una messa in servizio più rapida e una gestione centralizzata.
  • Raffreddamento a liquido ed elevata densità energetica per migliori prestazioni e ciclo di vita.
  • Funzioni di controllo avanzate per i servizi di rete e gestione intelligente dei cicli di carica e scarica.

Inoltre, poiché la sicurezza è la priorità dei sistemi di accumulo di energia, Sungrow ha condotto il più grande test di combustione BESS al mondo per PowerTitan 2.0, garantendo una sicurezza eccezionale per gli impianti.

La tecnologia pionieristica di PowerTitan 2.0 riduce sia i costi di investimento (Capex) che quelli operativi (Opex). Il design all-in-one del blocco AC-DC di PowerTitan 2.0, con moduli batteria e PCS preassemblati, garantisce una perfetta integrazione, riducendo i tempi di installazione.

La presenza di Sungrow in Italia e in Europa

L’Italia è un mercato strategico per l’espansione delle soluzioni ESS e fotovoltaiche di Sungrow, che opera con una struttura locale dedicata e una rete europea di vendita, assistenza tecnica e servizi post-vendita, supportando l’intero ciclo di vita dei progetti.

Il produttore cinese ha inoltre creato un team di professionisti esperti per fornire un supporto tecnico e commerciale completo per progetti di tutte le dimensioni operando oggi con oltre 750 dipendenti, più di 25 uffici locali e due team di ricerca e sviluppo con sede in Europa.

Tra i progetti recenti dell’azienda in Italia c’è anche l’apertura di un nuovo ufficio a Milano, l’organizzazione di un proprio evento ESS e la partecipazione regolare a eventi del settore come KEY di Riminifiera.

