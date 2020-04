Uno sportello unico per guidare i proprietari di unità immobiliari, pubblici e privati, nel complesso processo di riqualificazione energetica degli edifici.

Questo in estrema sintesi l’obiettivo di un accordo siglato tra il Laboratorio Regioni Area Settentrionale del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’Enea e l’Area Ambiente e Tutela del Territorio di Città Metropolitana di Milano.

Le due parti – si legge in una nota stampa dell’Agenzia nazionale – lo definiscono come un “Servizio di One Stop Shop”, ispirato alla Direttiva 844/2018/CE sulla prestazione energetica degli edifici e approvato in via preliminare dal Consiglio Dei Ministri in data 29 gennaio 2020.

Il One Stop Shop Metropolitano – spiega l’Enea – si avvarrà di un supporto digitale in grado di fornire pubblicamente e in maniera trasparente le informazioni base utili affinché l’utente finale possa conoscere il proprio edificio ed essere orientato nel processo di ristrutturazione.

Il proprietario dell’immobile potrà inoltre avere indicazioni su:

le tecnologie di intervento più diffuse;

la tipologia di professionisti che devono essere interpellati per ogni step del processo di riqualificazione;

i meccanismi di incentivazione attualmente disponibili.

La definizione delle fasi del percorso di riqualificazione e le guide di orientamento per l’utente finale saranno messe a disposizione tramite una piattaforma dedicata.

Nei prossimi 18 mesi Enea e Città Metropolitana di Milano hanno previsto di realizzare una prima versione del servizio. La sperimentazione utilizzerà come casi pilota edifici reali per i quali sono disponibili numerosi dati raccolti in precedenza.

Lo sviluppo del progetto One Stop Shop si inserisce – racconta la nota – all’interno del Sistema DeciWatt, lanciato da Città Metropolitana di Milano. Nell’ambito del Piano Strategico triennale, l’Area Ambiente e tutela del Territorio di Città Metropolitana di Milano, mette a sistema gli strumenti di digitalizzazione del territorio sino ad ora sviluppati, come Decimetro, per implementare un servizio che intende perseguire l’obiettivo di efficientamento energetico degli edifici.