L’integrazione fra agricoltura e produzione energetica è una delle sfide più stimolanti del nostro tempo: questa la premessa che ha dato via all’evento organizzato lo scorso 10 aprile da Italia Solare, dal titolo “Agrivoltaico: coltivare energia, raccogliere opportunità”.

In quella occasione si è parlato soprattutto di come gli impianti agrivoltaici offrano una soluzione concreta per massimizzare la produttività del territorio, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico e favorendo la resilienza economica delle aziende agricole.

L’asociazione ha diffuso solo recentemente il video completo del convegno (durata: 3h 46′).

Sotto al video la scaletta dell’evento:



Saluti iniziali e presentazione dell’obiettivo dell’evento – Federico Brucciani, Segretario Italia Solare

Il manifesto di Italia Solare sugli impianti agrivoltaici – Rolando Roberto, Vice Presidente Italia Solare

Esempi di realizzazione di impianti AgriFV

Relatori:

Pietro Ghidoni – Presidente di ECO The Photovoltaic Group

Nicola Rossi – Presidente Solterre

Paolo Beltrami – Agronomo

Quali importanti passi per poter beneficiare del contributo PNRR? – Nicoletta Muzio, Gse

Agrivoltaico, sistemi di monitoraggio – Fulvio Ferrari, Higeco More

Normative nazionali e regionali sugli impianti agrivoltaici, linee guida per l’autorizzazione e la gestione degli impianti, coordinamento tra agricoltura e fotovoltaico, contrattualistica, opportunità e vincoli normativi per gli agricoltori e gli investitori

Relatori:

Marco Balzano – coordinatore GdL AgriFV e FV nel territorio, Italia Solare

Emilio Sani – Consigliere Italia Solare

Tavola Rotonda: istituzioni, università e rappresentanti industriali a confronto – modera Elisabetta Petrini, Relazioni istituzionali, Italia Solare

Partecipano: