Il governo sblocca 220 MW di agrivoltaico in Puglia

Le delibere sostitutive della Via per quattro progetti adottate per superare i disaccordi tra Mase e Mic.

Con delibere che sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (Via), il Consiglio dei ministri, nella riunione di ieri, 22 luglio, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per quattro progetti agrivoltaici localizzati in Puglia, sbloccando complessivamente oltre 220 MW di nuova capacità rinnovabile. L’intervento del Cdm si è reso necessario […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

