Si chiama “Comfort Management” ed è il servizio che Enel X propone alle imprese per la gestione da remoto degli impianti di condizionamento in grado di assicurare il comfort degli ambienti e il rispetto delle linee guida per l’utilizzo degli impianti di condizionamento negli spazi interni.

Grazie all’applicazione di strumenti di data science e ai dati di monitoraggio i livelli ottimali di comfort vengono garantiti aggiornando dinamicamente i parametri di regolazione al variare delle condizioni ambientali esterne e di qualità dell’aria all’interno dei locali. Il monitoraggio della qualità dell’aria interna e l’invio di alert in caso di superamento dei valori di sicurezza, aiuta, ad esempio, a regolare i flussi di ingresso di persone nell’esercizio commerciale o individuare e decongestionare zone più affollate.

L’adozione di questa soluzione non prevede alcuna modifica all’impianto esistente, né l’interferenza con il servizio di manutenzione e si adatta a sistemi di monitoraggio eventualmente già presenti in sito.

Tra gli argomenti trattati nel webinar

Le linee guida emanate dalle associazioni di categoria per l’utilizzo degli impianti di climatizzazione nel contesto emergenziale Covid-19

Come la gestione da remoto degli impianti può ridurre i rischi di contagio da Covid-19

Come la gestione da remoto degli impianti può generare una riduzione dei consumi energetici

Come la gestione da remoto degli impianti aiuta a ottimizzare le operazioni di manutenzione preventiva e predittiva.

Relatore:

Giuseppe Laudicina – Product Specialist Enel X Country Italia

Durata webinar: 57 minuti (incluso question time)

