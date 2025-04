Con l’obiettivo di trasformare l’agrivoltaico dinamico in un’opportunità concreta per gli agricoltori nasce “Ortosolare”, la pima rete d’impresa per lo sviluppo di questa applicazione dedicata alle realtà agricole italiane.

L’idea è frutto dell’iniziativa di Sun’Agri Italia, azienda che opera nell’agrivoltaico avanzato con oltre 30 impianti attivi e altrettanti in costruzione in Francia, in partnership con altre sei aziende di diversa natura: Open Energy srl e EPR srl, società d’ingegneria e di co-sviluppo, già punto di riferimento nel nord Italia nel settore delle energie rinnovabili; Viride srl e RGM srl, società EPC, installatori con anni di esperienza su impianti medio-grandi; Jingold spa e Terremerse Soc. Coop., aziende specializzate in colture ortofrutticole ad alta PLV (Produzione Lorda Vendibile).

I rappresentanti della rete (nella foto) si uniscono per offrire alle imprese agricole clienti tutte le competenze necessarie per passare dall’idea allo sviluppo di un progetto agrivoltaico dinamico, fino alla sua concreta realizzazione, inclusa la ricerca dell’investitore.

“Sun’Agri, subito dopo la propria costituzione a inizio 2024, aveva cominciato a lavorare su possibili sinergie con svariate realtà italiane, svolgendo una vera e propria attività di scouting, consapevole di doversi affacciare su tale mercato con partner locali. Le aziende individuate sono state qualificate e validate nel tempo e l’idea si è poi trasformata in un concreto progetto di rete d’impresa. Alla rete la nostra azienda porta la propria expertise in campo agri-tecnico e il valore aggiunto della nostra tecnologia AVD e delle strategie di pilotaggio agronomico basate sui nostri brevetti e sui software d’intelligenza artificiale”, dice Raffaella Bisconti, direttrice di Sun’Agri Italia e presidente della rete d’impresa.

“Un impianto agrivoltaico ben progettato garantisce un reddito stabile e certo fin dal primo anno, compensando l’attesa per l’entrata in produzione delle colture. Inoltre, le diverse specie frutticole traggono sicuro beneficio dall’ombreggiamento pilotato generato dai pannelli fotovoltaici. Se realizzato in modo corretto, l’agrivoltaico è un’opportunità strategica per il settore agricolo, integrando i ricavi senza consumare suolo e contribuendo alla stabilità economica delle imprese agricole”, spiega Ilenio Bastoni, direttore del settore “Ortofrutta” e OP di Terremerse, oltre che vicepresidente della rete.

L’attività di sviluppo di Ortosolare sarà fondamentale nei prossimi anni, in cui l’agricoltura sarà al centro della transizione energetica. Il Decreto Agricoltura, introducendo il divieto di nuove installazioni per gli impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, apre grandi prospettive per questa soluzione.

La rete dunque si prepara a cogliere tutte le opportunità che arriveranno dai nuovi bandi con le agevolazioni per il 2025.

Ortosolare si propone come partner per sviluppare progetti sostenibili, da green field, liberi da coltivazione e principalmente destinati a frutticoltura, colture estensive o su terreni da riqualificare. L’attività di sviluppo e realizzazione dei progetti, prevede:

studio di prefattibilità e fattibilità (analisi del terreno e delle colture, valutazione dei benefici agronomici) per valutare se il terreno e le colture sono idonee agli impianti di tecnologia AVD (Dynamic Agrivoltaics) da Sun’Agri, in collaborazione con le società di co-sviluppo Open e EPR;

(analisi del terreno e delle colture, valutazione dei benefici agronomici) per valutare se il terreno e le colture sono idonee agli impianti di tecnologia AVD (Dynamic Agrivoltaics) da Sun’Agri, in collaborazione con le società di co-sviluppo Open e EPR; sviluppo e validazione del progetto agronomico , attraverso Terremerse e Jingold, e comunque grazie alla loro ulteriore rete di contatti con le principali filiere agricole;

, attraverso Terremerse e Jingold, e comunque grazie alla loro ulteriore rete di contatti con le principali filiere agricole; sviluppo completo del progetto dal business plan alla progettazione, fino alla contrattualizzazione e all’ottenimento dei titoli autorizzativi, grazie alla competenza di Open ed EPR;

dal business plan alla progettazione, fino alla contrattualizzazione e all’ottenimento dei titoli autorizzativi, grazie alla competenza di Open ed EPR; ricerca degli eventuali investitori, a cura di tutti i partner della rete;

a cura di tutti i partner della rete; possibilità di appaltare la costruzione ai partner Viride e RGM, entrambi possibili full EPC;

ai partner Viride e RGM, entrambi possibili full EPC; pilotaggio agronomico dell’impianto grazie ai software proprietari brevettati di Sun’Agri, che provvede anche al monitoraggio agronomico costante negli anni.

Ortosolare offre all’agricoltore diversi modelli di business per concretizzare il suo progetto. L’impresa agricola, ad esempio, può investire in prima persona nell’impianto oppure può decidere di cedere il diritto di superficie a soggetti terzi investitori, percependo un reddito integrativo e continuando come sempre la sua attività agricola sotto l’impianto. Sono contemplati anche modelli di co-investimento.

La rete sta partendo ora con sette “retisti” fondatori, ma in futuro sarà aperta a valutare nuove adesioni.