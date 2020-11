Una multinazionale del settore degli imballaggi metallici, Tecnocap, ha ridotto i consumi energetici grazie ad un impianto di cogenerazione nello stabilimento di Lecco, che si inserisce nel ciclo produttivo dell’azienda.

L’impianto, realizzato in partnership da Eni gas e luce e Centrica Business Solutions in modalità EPC (Engineering, Procurement, Construction), ha visto l’intervento dei partner anche per tutte le procedure burocratiche e viene gestito in modalità “chiavi in mano” da Centrica Business Solutions, che eroga anche un servizio di manutenzione “full-risk”, liberando il team di Tecnocap da qualsiasi incarico estraneo al suo core business.

Collocato in un container adiacente all’opificio e dotato di un circuito di recupero completo in acqua calda e allaccio elettrico in media tensione, l’impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale Centrica Business Solutions E1010 eroga una potenza elettrica di 1.010 kWe e una potenza termica di 1.008 kWt per 5.650 ore equivalenti di funzionamento all’anno.

La fase produttiva nella quale si inserisce il cogeneratore è quella del riscaldamento dell’acqua di processo, che viene utilizzata nella fase di lavaggio del semilavorato. Il lavaggio serve a eliminare i grassi e i lubrificanti utilizzati durante la fase di estrusione e trafilatura.

L’impianto di cogenerazione consentirà allo stabilimento di Tecnocap (35mila mq di superficie) di abbattere i consumi energetici, diminuire le emissioni di CO 2 di 900 tonnellate equivalenti (oltre a un taglio di 380 tonnellate equivalenti di petrolio) e raggiungere elevati standard di resilienza energetica per garantire la continuità operativa dello stabilimento, anche in caso di malfunzionamenti o interventi di manutenzione alla rete elettrica pubblica.

“Bisogna smettere di pensare all’energia come un costo e considerarla un’opportunità di crescita: investire in soluzioni energetiche innovative consente alle aziende di ridurre i costi energetici, incrementare le performance e migliorare le prestazioni ambientali, ottenendo, così, un vero e proprio vantaggio competitivo, soprattutto in Italia, dove le aziende pagano una bolletta dell’energia più cara rispetto a quelle dei loro competitor europei”, ha ricordato Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia.

Multinazionale dell’imballaggio in metallo, Tecnocap è specialista nella produzione industriale di chiusure metalliche per contenitori in vetro e plastica, bombole aerosol e bottiglie in alluminio largamente utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, di bevande, alcolici e nei settori della cosmetica, della nutraceutica e della farmaceutica. Il gruppo opera con otto stabilimenti produttivi in sei diversi Paesi; ha un giro d’affari di circa 200 milioni di euro e conta oltre 900 dipendenti.

Scarica il caso studio (pdf)

Potrebbe interessarti anche: