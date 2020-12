Stop alle nuove attività di ricerca di idrocarburi in Italia, anzi no: la norma che avrebbe bloccato il settore upstream nel nostro Paese, presente nella bozza del decreto Milleproroghe circolata nelle scorse ore, sembra sia stata eliminata dal testo per estraneità di materia (lo scrive il Sole24Ore).

Il Milleproroghe è atteso per oggi, mercoledì 23 dicembre, in Consiglio dei ministri.

Lo stop alle trivelle, in sostanza, avrebbe vietato in tutta Italia il conferimento di nuovi permessi e nuove concessioni per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e abrogato il Pitesai (il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, che individua appunto le aree idonee alle attività di ricerca di idrocarburi) .

