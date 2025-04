È stato aperto ieri, 3 aprile, il bando della Regione Lombardia che eroga contributi per il rinnovamento del parco veicolare, incentivando l’acquisto di veicoli elettrici.

Il bando (allegato in basso) ha in dotazione 23 milioni di euro, destinati alle persone fisiche residenti in Lombardia.

Le risorse sono distribuite su tre linee di finanziamento:

Linea A – sostituzione di autovetture (20.738.052 euro)

– sostituzione di (20.738.052 euro) Linea B – sostituzione di motoveicoli e ciclomotori e diffusione di e-cargo bike (2 milioni euro)

– sostituzione di e e diffusione di (2 milioni euro) Linea C – incentivi alla demolizione (500mila euro).

Acquisto auto elettriche

La linea A riguarda l’acquisto di un’auto a zero o bassissime emissioni, contestualmente alla radiazione di un’auto a benzina/metano/GPL fino ad Euro 2, o diesel fino ad Euro 5. L’incentivo per un’auto elettrica è di 3.500 euro.

La procedura è gestita direttamente dal venditore: le richieste di contributo devono essere presentate per mezzo dei venditori o concessionari abilitati da Regione Lombardia come fornitori del servizio di vendita di veicoli a basso impatto ambientale, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con decreto n. 19176 del 09/12/2024. L’elenco dei venditori/concessionari abilitati è consultabile in basso.

Il beneficiario riceve il contributo regionale come anticipo da parte del venditore, che successivamente verrà rimborsato dalla Regione.

Per informazioni: Regione Lombardia – Linea A

Acquisto scooter, moto e cargo bike elettriche

La linea B incentiva invece l’acquisto di moto o ciclomotori solo ad alimentazione elettrica (cat. L) di nuova immatricolazione oppure e-cargo bike, bici per il trasporto di merci e persone a pedalata assistita.

Nel caso di moto e scooter elettrici, l’incentivo arriva a 2000 euro se si radia un mezzo endotermico dello stesso tipo, oppure fino a 4000 euro, se si radia un’auto.

Per l’acquisto delle bici da carico elettriche, il contributo può arrivare fino a 2.500 euro se si prevede di rottamare una vecchia auto o un mezzo a due ruote inquinante.

Per questa linea, gli interessati possono richiedere il contributo direttamente a Regione Lombardia.

Per informazioni: Regione Lombardia – Linea B

Incentivo alla demolizione auto endotermiche

La linea C incentiva la demolizione di un’auto con classe emissiva benzina/metano/GPL fino a Euro 1, o diesel fino ad Euro 4.

L’incentivo corrisposto è di 500 euro. Anche per questa linea, gli interessati possono richiedere il contributo direttamente a Regione Lombardia.

Per informazioni: Regione Lombardia – Linea C

In tutti e tre i casi, ogni persona fisica può presentare una sola domanda di incentivo.

La liquidazione del contributo al soggetto beneficiario o il rimborso al venditore/concessionario avviene entro 30 giorni dalla data di approvazione dell’ammissibilità della domanda.

Questo aiuto è cumulabile solo con gli incentivi statali riferiti alla stessa tipologia di intervento.

Le domande, per tutte e tre le linee di finanziamento, possono essere inviate entro il 31 ottobre 2025 (ore 12), salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Per informazioni: Regione Lombardia