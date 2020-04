L’ente di ricerca Eurac Research ha preparato un questionario per indagare l’effetto del Dpcm 8 marzo, #IoRestoaCasa (e seguenti), e delle relative restrizioni legate al contenimento della diffusione del Covid-19, sulle abitudini negli usi e consumi dell’energia.

Una particolare attenzione – spiega Eurac Research – viene dedicata alle difficoltà derivanti da condizioni di inefficienza energetica delle abitazioni e all’eventuale inasprimento di situazioni di povertà energetica.

In particolare, specifica l’ente di ricerca, la povertà energetica si riferisce all’impossibilità o difficoltà quotidiana di poter cucinare per mancanza di energia, riscaldare, raffreddare o illuminare gli ambienti in cui si vive.

Il risultato complessivo del questionario, spiega Eurac, permetterà di riflettere sulla nuova normalità che caratterizzerà il dopo Covid-19 e in particolare su azioni e strategie che includano interventi di miglioramento dal punto di vista energetico e l’adozione di beni e servizi energetici che rispecchino le nuove esigenze quotidiane.

Grazie alle informazioni sugli aspetti socio-demografici l’ente studierà inoltre come le dinamiche sociali interne al nucleo familiare possano influenzare gli usi dell’energia.

Questo questionario, distribuito online, include domande inerenti a:

caratteristiche socio-demografiche e cambiamenti nella vita lavorativa

usi dell’energia

nuove abitudini di vita

caratteristiche dell’abitazione con riferimento agli aspetti energetici.

La partecipazione al questionario è volontaria. Si può interrompere in qualsiasi momento senza indicarne i motivi e i dati fino a quel momento inseriti non verranno salvati. La compilazione richiederà 20 minuti:

