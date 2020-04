Per fornire strumenti efficaci da potere spendere subito sul mercato e di formare gli installatori ed utenti Kostal Solar Electric, produttore di inverter fotovoltaici, unitamente a Panasonic Life Solutions e a BYD hanno organizzato un webinar il 28 aprile alle ore 15,45 dal titolo “Come dimensionare un sistema di storage e massimizzazione dell’autoconsumo”.

I sistemi di storage stanno trovando una applicazione sempre più ampia e tutti i produttori di inverter si stanno focalizzando nel produrre sempre di più soluzioni tecniche ibride o predisposte all’accumulo. Tuttavia. non tutti gli operatori hanno sempre le idee chiare quando si tratta di suggerire soluzioni tecniche tagliate sulle esigenze del cliente. Proprio partendo da queste premesse, si è pensato di realizzare questo webinar.

Secondo Emanuele Carino, Sales Director Italia di Kostal Solar Electric srl, siamo in un momento in cui è cruciale consolidare le proprie conoscenze tecniche: “Le statistiche ci raccontano che sempre più clienti vorrebbero installare un sistema di accumulo, ma che difficilmente si trovano di fronte quello che pensavano; i sistemi di storage sono ancora una novità nel mercato e anche molti operatori li guardano con diffidenza”.

Continua Carino: “un sistema di accumulo non necessariamente deve sempre essere proposto, così come non può essere escluso a priori dalle proposte al cliente. Kostal è stato uno dei primi produttori a lanciare soluzioni ibride che permettono di fare storage e acquistare e attivare la funzione solo se necessario. Partendo, quindi, da questa caratteristica, possiamo aprire la strada ad un approccio consulenziale all’utente finale. Grazie alla nostra esperienza sul campo abbiamo pensato che fosse una buona idea indicare come dimensionare uno storage e come massimizzare l’autoconsumo, e in questa fase storica, con la permanenza a casa, può essere davvero un imperativo. In questo percorso, ci è sembrato naturale coinvolgere BYD e Panasonic, secondo noi interlocutori ideali per raccontare cosa è possibile fare in questo campo con le soluzioni tecniche esistenti”.

Daniel Aleman, Manager Southern Europe di EFT-Systems GmbH dice: “abbiamo accettato con entusiasmo di partecipare insieme a Kostal e Panasonic a questo evento. BYD è sul punto di lanciare sul mercato le sue nuove batterie HVS e HVM. Questo webinar ci permette, infatti, di raccontare bene in quale contesto possono essere impiegate e a quali esigenze rispondono, grazie alle loro nuove caratteristiche. Crediamo che il pubblico abbia molte domande e siamo contenti di potere rispondere direttamente”.

Fabrizio Limani, Senior Manager Solar Division di Panasonic Life Solutions spiega che,“gli operatori del mercato oggi si trovano di fronte a nuove sfide e si dovranno muovere su un terreno completamente nuovo. Credo che i clienti finali debbano quindi trovare interlocutori molto preparati e tutto passa per una migliore conoscenza delle problematiche e della loro soluzione. La nostra mission infatti è di migliorare la vita delle persone grazie alle nostre soluzioni tecniche. Una migliore qualità di vita, la ecosostenibilità e la consapevolezza delle scelte porta a vivere in una società migliore. Questo è la creazione di vero valore. Ho accettato con entusiasmo di partecipare a questo webinar perché è perfettamente in linea con i nostri valori”.

Per registrarsi al webinar: https://bit.ly/RegisterheretoWebinar

Potrebbe interessarti anche: