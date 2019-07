Dal 5 all'8 novembre 2019 a Rimini Fiera si parlerà di eolico, solare, accumulo, soluzioni per la città e di efficienza energetica.

È online il programma dei convegni di Key Energy 2019, l’evento dedicato alle energie rinnovabili organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre prossimi.

Saranno soprattutto gli obiettivi al 2030 del PNIEC al centro del dibattito nei giorni di fiera.

In particolare, in occasione della giornata di apertura, il Professor Vittorio Chiesa, direttore dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, presenterà uno studio di scenario che conterrà le previsioni future, oltre che sullo sviluppo delle energie rinnovabili, anche sul processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare e sul trend della mobilità elettrica e sostenibile, temi decisivi per affrontare in maniera adeguata la decarbonizzazione al 2030.

L’analisi delineerà una serie di prospettive in termini di strategie di mercato, evoluzione dei modelli di business, driver e barriere allo sviluppo delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile in Italia e della loro possibile integrazione all’interno di un business model comune.

All’incontro sono stati invitati, tra gli altri: Davide Crippa, Sottosegretario al Mise con delega all’energia; Federico Testa, Presidente dell’Enea; Roberto Moneta, Amministratore delegato del Gse; Luigi Ferraris, Amministratore delegato di Terna; Alessandro Marangoni, Amministratore delegato Althesys. I lavori saranno presieduti da Gianni Silvestrini, presidente del Comitato scientifico di Key Energy.

Nel corso del convegno saranno discussi i possibili effetti del nuovo Decreto rinnovabili, in particolare per quanto concerne gli impianti utility scale, l’utilizzo delle aree dismesse e le potenzialità derivanti dal revamping.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica sarà tratto un bilancio dei Titoli di Efficienza energetica e del Conto Termico, così come delle misure Industria 4.0 e delle tecnologie relative allo smart manufacturing.

Infine, si parlerà dell’evoluzione della mobilità elettrica, sia dal punto di vista delle infrastrutture di ricarica, sia dei veicoli e della normativa connessa tra cui incentivazione, attuazione Decreto “Smart Roads” e sviluppi della tecnologia V2X che mette in comunicazione i veicoli con reti, infrastrutture e dispositivi vari.

Nel complesso, le macroaree su cui si concentreranno i convegni sono: eolico, solare, accumulo, soluzioni per la città, ma anche efficienza energetica per l’edilizia, il terziario e l’industria.

Su questo ultimo tema, sottolinea l’ente fiera nella sua nota, l‘Enea ha organizzato una serie di incontri dedicati ai vari settori:

L’Efficienza energetica negli edifici: è necessario cambiare passo (6 novembre, ore 9,30);

L’Efficienza energetica nel settore industriale: opportunità tecnologiche e di sistema (7 novembre, ore 9.30);

L’Efficienza energetica nel settore Terziario: opportunità tecnologiche e di sistema (8 novembre, ore 9.30).

Sempre in materia di efficienza energetica, nei giorni di fiera si parlera anche dei TEE, nel convegno “Certificati bianchi: risultati e opportunità” (6 novembre ore 14), organizzato da FIRE, in collaborazione con Key Energy.

Le migliori case history, con le più moderne tecnologie per la gestione intelligente della rete elettrica saranno al centro dell’incontro “Il digital energy con case history su smart grid, rinnovabili, sistemi di accumulo, ricarica elettrica, smart building” (6 novembre, ore 14) organizzato da ANIE.

Più focalizzato sugli aspetti economici è l’appuntamento con “La finanza per l’efficienza energetica nell’industria e nella P.A.” (7 novembre, ore 9.30), organizzato da Federesco.

