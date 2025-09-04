ZCS Azzurro, produttore di inverter, pompe di calore e soluzioni per la gestione dell’energia autoprodotta da fotovoltaico, ha prorogato l’offerta speciale che prevede uno sconto del 50% su alcune soluzioni per installazioni C&I, valida fino ad esaurimento scorte.

L’iniziativa è un’opportunità per installatori e professionisti del settore che vogliono risparmiare e offrire ai propri clienti soluzioni tecnologiche avanzate, affidabili e competitive.

Tutti i dettagli della promozione e i modelli inclusi nell’offerta sono disponibili sul sito del produttore Promozione Installatori – Inverter ZCS Azzurro al 50%