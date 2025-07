I sistemi a inseguimento solare sono oggi una delle tecnologie più efficaci per aumentare la resa energetica di un impianto fotovoltaico a terra, soprattutto nel settore utility scale.

L’evoluzione dei tracker fotovoltaici monoassiali ha reso possibile una maggiore produzione di energia, migliorando l’efficienza complessiva del sistema e contribuendo alla sostenibilità economica degli impianti.

Un esempio concreto di questa evoluzione è rappresentato dal Conterra Tracker, una struttura progettata da Contact Italia per adattarsi in modo flessibile alle caratteristiche del terreno e alle esigenze dei grandi progetti.

Si tratta di un sistema a singola colonna, ottimizzato per moduli montati in verticale, in grado di operare anche su pendenze significative lungo l’asse nord-sud.

Novità strutturali: più rapido da installare, più resistente, più versatile

La nuova versione del Conterra Tracker ha delle caratteristiche tecniche evolute, frutto dell’esperienza sul campo e dell’ascolto delle esigenze degli operatori.

Il cuscinetto ridisegnato, con un numero ridotto di componenti, garantisce maggiore resistenza meccanica e minori ingombri. La struttura ottimizzata integra giunti di accoppiamento esclusivi e garantisce piena compatibilità con ogni tipo di modulo fotovoltaico, inclusi quelli di grande formato, semplificando la progettazione anche in layout complessi.

Inoltre, è stata migliorata la modularità della struttura, ora ancora più personalizzabile e in grado di adattarsi a condizioni altimetriche variabili. Queste caratteristiche permettono di ridurre i tempi di installazione, migliorare la flessibilità del progetto e ottimizzare l’investimento complessivo.

Inseguimento solare e backtracking intelligente

Il vantaggio principale dei tracker solari è la capacità di orientare i pannelli fotovoltaici lungo l’arco della giornata, seguendo il sole da est a ovest. Questo comporta un incremento della produzione di energia rispetto alle strutture fisse, con miglioramenti che possono superare il 20–30% in base alle condizioni del sito.

Nel caso del Conterra Tracker, la gestione dell’inseguimento è supportata da un algoritmo di backtracking intelligente, che minimizza l’ombreggiamento tra le file di pannelli anche su terreni irregolari. La funzione di backtracking 3D, disponibile su richiesta, consente un’ottimizzazione ancora più precisa in contesti particolarmente complessi.

Un’altra caratteristica fondamentale dei tracker di nuova generazione è la possibilità di gestione e monitoraggio remoto. Il Conterra Tracker è dotato di un sistema di comunicazione full wireless, compatibile con SCADA e interfacce web, che consente il controllo centralizzato dell’intero impianto. L’integrazione di sensori ambientali per vento e neve permette una gestione proattiva delle condizioni esterne.

Dal punto di vista della manutenzione, il sistema consente di impostare posizioni dedicate per operazioni ricorrenti, come il lavaggio dei pannelli fotovoltaici o il taglio dell’erba, riducendo tempi di intervento e costi di manodopera.

Autoalimentazione e resistenza meccanica

Il motore di movimentazione può essere alimentato tramite modulo fotovoltaico dedicato, garantendo autonomia anche in assenza di rete elettrica o in condizioni di scarso irradiamento. Sono disponibili anche versioni alimentate da stringhe FV o corrente alternata.

Il sistema di regolazione integrato consente ampie tolleranze di installazione, mantenendo l’allineamento corretto dei moduli anche in presenza di disallineamenti iniziali. La nuova struttura, grazie agli aggiornamenti progettuali, assicura una resistenza meccanica superiore, rendendo il sistema ideale anche per installazioni in aree esposte a condizioni climatiche severe.

Un nuovo standard per l’utility scale

L’integrazione dei tracker fotovoltaici nei progetti di grandi dimensioni è ormai una pratica consolidata.

Non solo per l’aumento della produzione, ma anche per la possibilità di ridurre il LCOE (Levelized Cost of Energy) e migliorare la bancabilità dei progetti. Soluzioni come il Conterra Tracker offrono una configurazione flessibile, compatibile con le tecnologie più recenti e capace di adattarsi a un’ampia varietà di siti.

In un contesto in cui la transizione energetica impone impianti sempre più performanti e automatizzati, il tracker non è più un’opzione accessoria, ma un elemento chiave della progettazione fotovoltaica moderna.