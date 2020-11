Con la Dgr n. XI/ 3360 del 14 luglio 2020, la Regione Lombardia ha approvato uno schema di accordo con la Provincia di Mantova per la sostituzione di impianti termici a biomassa obsoleti e inquinanti con altri nuovi e performanti e potenza termica nominale fino a 35 kW.

L’iniziativa intende accelerare la rottamazione dei generatori domestici che non dispongono del certificato ambientale previsto dal D.min. 186/2017 oppure, pur disponendone, appartengono a una classe emissiva inferiore alle “3 stelle”, sostituendoli con nuovi generatori di classe non inferiore a “4 stelle” certificata in base al D.min.186/2017.

Lo scopo è quindi sostenere le famiglie nella rottamazione di generatori con prestazioni ambientali non più compatibili con il processo di risanamento della qualità dell’aria, stimolando l’uso del Conto termico 2.0, che dispone ancora di notevoli risorse non spese (il 70% nel 2019) e che rappresenta uno strumento fondamentale per il turnover tecnologico.

Il meccanismo di incentivazione supplementare al Conto termico è molto semplice ed efficace.

A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando, i cittadini della provincia di Mantova che dispongono di una scheda contratto con il Gse (Gestore dei servizi energetici) che dimostra l’assegnazione del Conto termico con data successiva a quella di pubblicazione del bando, possono richiedere l’incentivo supplementare.

L’entità dell’incentivo è commisurata al livello di emissioni di polveri dei generatori installati come indicato nella tabella.

Le risorse complessive nette messe a disposizione, fino ad esaurimento, sono pari a 236.926 euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 31/12/2021 (salvo proroghe). Le domande di prenotazione del contributo devono essere recapitate a mezzo raccomandata A/R a: Agenzia energetica provinciale Agire srl, a cui i cittadini possono rivolgersi per avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti (vedi link in basso).

Esempi applicativi

Stufa a legna – Nel caso di sostituzione di una stufa a legna di 12 kW, con una moderna della stessa potenza che soddisfa i requisiti del Conto termico e una classe di qualità ambientale 4 Stelle con PP ≤ 20 mg, il Conto termico assegna 1.698 euro in un’unica rata (Zona climatica E, Comune di Mantova).

Il contributo provinciale è 1.698 x 0,4 = 679 euro, quello totale che riceve il cittadino è quindi 1.698 + 679 = 2.377 euro. Ipotizzando un costo della sostituzione di 4.000 euro, il contributo sarà dunque del 60%.

Caldaia a legna – Nel caso di sostituzione di una vecchia caldaia a legna di 40 kW con una moderna di 30 kW, che soddisfa i requisiti del Conto termico e a una classe di qualità ambientale 5 Stelle con PP ≤ 10 mg, il Conto termico assegna 6.885 euro in due rate annuali (Zona climatica E, Comune di Mantova).

Il contributo provinciale è 6.885 x 0,5 = 3.442 euro, quello totale che riceve il cittadino è quindi 6.885 + 3.442 = 10.327 euro. Ipotizzando un costo della sostituzione di 15.000 euro, il contributo sarà del 68%.

Per informazioni sul bando: Agire

L’articolo è stato pubblicato sul n. 3/2020 della rivista trimestrale AgriforEnergy di Aiel

