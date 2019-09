La Regione Sardegna ha pubblicato un bando da 1.600.000 euro a sostegno della sostituzione di veicoli a motore con veicoli full electric.

Destinatari del bando sono i singoli Comuni della Sardegna, ad esclusione di quelli che hanno già beneficiato di contributi per l’acquisto di veicoli elettrici nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo della mobilità elettrica regionale. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo per un veicolo elettrico.

Il contributo – si spiega nella documentazione allegata in basso – copre il 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun veicolo elettrico.

Per accedere ai fondi è però necessario che contestualmente all’acquisto venga rottamato un veicolo a trazione termica di proprietà del Comune beneficiario, appartenente alla categoria euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3.

Entro i termini per la rendicontazione dell’intervento, il Comune beneficiario è tenuto – tra le altre cose – a installare a proprie spese un’infrastruttura di ricarica ad uso pubblico oppure acquistare una wall box per la ricarica del veicolo elettrico finanziato.

Domande

La domanda di accesso al finanziamento può essere presentata dal primo ottobre 2019 alle 9, fino alle 14 del 3 dicembre 2019, utilizzando esclusivamente il Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Sardegna (SIPES).