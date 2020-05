Quanti italiani useranno il nuovo superbonus del 110% per gli interventi di edilizia? Qual è il potenziale di mercato del provvedimento inserito nel decreto Rilancio?

Difficile rispondere con precisione a domande del genere, perché la norma è stata appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale e molte persone ancora non la conoscono o la conoscono in modo molto superficiale (QualEnergia.it ha organizzato per i propri abbonati un approfondimento online sulla misura, per dopodomani,mercoledì 27 maggio).

Secondo un instant poll realizzato il 19 maggio 2020 da EMG Acqua per conto di Public Affairs Advisors (PAA), su un campione di 1.735 persone maggiorenni, il 20% degli italiani ha dichiarato di voler usufruire “sicuramente” del superbonus/ecobonus per i numerosi interventi di efficientamento energetico, resi possibili dalla recente norma approvata nel decreto Rilancio.

L’info grafica sotto, diffusa da PAA in una nota, riassume l’esito del sondaggio.

“Si tratta di un risultato che potrebbe a prima vista sembrare deludente – commenta Giovanni Galgano, fondatore di Public Affairs Advisors, società di consulenza nelle relazioni istituzionali che ha appena avviato una partnership con EMG Acqua – ma se guardiamo al 25% di intervistati che ‘non sa’ o ‘non risponde’ si può osservare come i margini di penetrazione per la misura siano enormi, soprattutto se si considera che la norma è stata appena approvata e non è stato ancora possibile comunicarla e spiegarla ai cittadini”.

Ricordiamo che l’art. 119 del DL Rilancio ha definito gli interventi, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110%, per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sismabonus), oltre che per l’istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Per approfondimenti sul mix di interventi realizzabili si veda anche l’articolo Superbonus 110%: pompe di calore, cappotto, fotovoltaico… quale mix di interventi per sfruttare l’incentivo?

