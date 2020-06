In occasione della Giornata mondiale del vento, il 15 giugno si è svolto il Convegno “Piano integrato Energia e Clima. Gli strumenti da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi UE” organizzato dall’Anev in modalità telematica.

Avevamo parlato del convegno, che abbiamo seguito, nell’articolo “Pniec impossibile senza autorizzazioni più snelle, governo “al lavoro” sul DL Semplificazioni“.

Qui sotto il video dell’evento:

Potrebbe interessarti anche: