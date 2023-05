Reden Solar, produttore francese di energia fotovoltaica, ha rafforzato firmato un accordo quadro con Energy 4 Synergy (E4SY) per lo sviluppo di un portafoglio fotovoltaico di 300 MW in Puglia, incluso l’agrivoltaico.

E4SY gestirà gli studi tecnici e ambientali oltre alle pratiche amministrative da presentare alle autorità competenti, mentre Reden seguirà le fasi di sviluppo, costruzione e avvio degli impianti FV, che verranno realizzati entro il 2027, con l’obiettivo di completare ogni anno una capacità di 100 MWp. L’energia prodotta sarà venduta tramite aste o contratti PPA.

Il team di Reden è stato supportato dallo studio legale Chiomenti con un team composto dalla Partner Carola Antonini, dall’Of Counsel Manuela Cerulli e dagli Associate Niccolò Antongiulio Romano e Giuliana Mazzi. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla Counsel Elisabetta Mentasti.

E4SY è stata assistita dallo studio legale PwC TLS Avvocati e Commercialisti con un team guidato dal Partner Tommaso Tomaiuolo, coadiuvato dal Manager Giacomo Giancaspro e dal Senior Associate Andrea Pototschnig.

Reden è entrata nel mercato italiano a fine 2021. Il Gruppo ha già 27 progetti a livello locale, per oltre 321 MWp di impianti in ultima fase di sviluppo o in costruzione, oltre a una pipeline di 500 MW nella prima fase di sviluppo.

Fondata nel 2008 nella regione francese del Lot-et-Garonne, l’azienda possiede e gestisce quasi 940 MW di capacità installata su oltre 730 siti. In costante crescita sin dalla sua nascita, ora impiega più di 150 addetti in otto paesi: Francia, Spagna, Portogallo, Messico, Porto Rico, Cile, Grecia e Italia

“Questo accordo con E4SY supporta la crescita di Reden in Italia e fa parte della nostra strategia di co-sviluppo, che include partnership con sviluppatori esperti e forti. Dato il forte potenziale di mercato, abbiamo recentemente ampliato il team in Italia con sei nuovi dipendenti”, ha detto Luca Crisi, Country Director di Reden Italia.

E4SY, fondata nel 2022, sta sviluppando più di 1,5 GW in Italia e sta lavorando anche a soluzioni integrate tra cui generazione di elettricità, stoccaggio e idrogeno verde.