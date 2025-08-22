Il fotovoltaico cresce, non come nel periodo del Superbonus, ma più della fase antecedente a questo incentivo.

È la sintesi del momento evidenziata da Italia Solare con due diversi interventi nel corso del mese di agosto (slide illustrative disponibili in basso).

Elaborando i dati della piattaforma Gaudì-Terna e confrontandosi con il rapporto semestrale SolarPower Europe l’associazione rileva che da gennaio a giugno 2025 sono stati connessi 113.465 nuovi impianti FV, per una potenza complessiva pari a 2.809 MW, ai quali si aggiungono i 18.811 impianti per 545 MW di luglio. Nel grafico l’installato annuale al 30 giugno 2025.

“I dati mensili confermano un ritmo di crescita relativamente stabile nel corso del semestre”, scrive Italia Solare, passando dai 487 MW di gennaio ai 635 MW di giugno, con una media di circa 450 MW/mese.

“Si tratta di valori inferiori rispetto al 2024, quando si registravano picchi mensili prossimi ai 700 MW grazie al traino del Superbonus e all’accelerazione post-crisi energetica, ma comunque di valori superiori al periodo pre-Superbonus”.

A preoccupare è comunque il fatto che i primi sei mesi 2025 segnano una flessione del 33% nel numero di impianti e del 16% in termini di potenza installata rispetto allo stesso periodo 2024.

Guardando ai singoli segmenti, la taglia sotto i 20 kW, tipicamente domestica, cala del 31% nel confronto con il primo semestre 2025 con quello 2024 (installati 106.562 impianti per 686 MW).

Segno meno anche tra 20 kW e 1 MW, che comprendono il commerciale e industriale, con 804 MW installati, cioè -32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Bene l’utility scale sopra 1 MW, dove i primi sei mesi 2025 vedono 307 impianti connessi, per una potenza totale di 1.319 MW.

Passando al dato cumulato, l’Italia ha dunque superato la soglia dei 2 milioni di impianti fotovoltaici connessi alla rete, arrivando a 2.011.056 al 30 luglio 2025 per 40.430 MW totali e “confermando il fotovoltaico come una colonna portante del sistema elettrico nazionale”, secondo l’associazione.

Infine, la classifica del FV dal punto di vista regionale, considerando sempre il dato cumulativo: prima è la Lombardia con 5.348 MW connessi al 30 giugno 2025, seguita da Veneto (4.020 MW) e Puglia (3.876 MW).

Le richieste di Italia Solare

Secondo il presidente dell’associazione, Paolo Rocco Viscontini, è il momento di accelerare sui meccanismi che sostengono l’autoconsumo e l’integrazione con gli accumuli, “superando la lentezza burocratica”.

Il timore è per “una fase di incertezza normativa e di rallentamento negli investimenti, soprattutto per famiglie e Pmi”, che viene solo in parte compensata da un positivo segmento utility scale. Ciò che serve è “una strategia strutturale: detrazioni stabili, semplificazione delle connessioni e regole certe per lo sviluppo degli impianti in autoconsumo e delle comunità energetiche”.