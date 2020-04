BayWa r.e. Solar Systems lancia la nuova sezione del proprio sito web dedicata al sistema di montaggio novotegra, venduto in esclusiva dalla divisione Solare di BayWa r.e.

Resistenza, flessibilità e sicurezza fanno di novotegra il sistema di montaggio ideale per applicazioni su ogni tipologia di tetto: tetto a tegole o in lamiera trapezoidale, orientato a est/ovest oppure a sud.

Questo sistema è stato progettato per fornire la massima versatilità all’impianto FV e si configura come una soluzione in grado di rispondere ad ogni esigenza di fissaggio.

La nuova sezione del sito consente di avere con pochi click tutte le informazioni sul sistema novotegra ed è così strutturata:

Riguardo novotegra. Pagina panoramica che riassume funzionalità e vantaggi del prodotto.

Pagina panoramica che riassume funzionalità e vantaggi del prodotto. Sistemi novotegra. Foto, breve descrizione e caratteristiche dell’applicazione su ogni tipologia di tetto: a tegole, con tegole a coda di castoro, eternit ondulato e tetto sandwich, tetto piano, lamiera trapezoidale, lamiera aggraffata.

Foto, breve descrizione e caratteristiche dell’applicazione su ogni tipologia di tetto: a tegole, con tegole a coda di castoro, eternit ondulato e tetto sandwich, tetto piano, lamiera trapezoidale, lamiera aggraffata. Progettare con Solar Planit. Grazie al software Solar Planit, è possibile calcolare e ottenere gratuitamente una configurazione ottimale dell’installazione di un impianto FV con il sistema novotegra.

Grazie al software Solar Planit, è possibile calcolare e ottenere gratuitamente una configurazione ottimale dell’installazione di un impianto FV con il sistema novotegra. Download area. In questa pagina è possibile scaricare la brochure completa del sistema novotegra e le schede tecniche relative alle singole tipologie di applicazione.

Per informazioni: novategra

Potrebbe interessarti anche: