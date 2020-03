Il produttore di inverter fotovoltaici Kostal Solar Electric e il distributore di materiale per l’efficientamento energetico Enerbroker hanno stretto un rapporto di collaborazione per la vendita di inverter fotovoltaici, anche ibridi, e i sistemi di storage per il mercato italiano.

Nell’ambito dell’accordo, Enerbroker distribuirà le soluzioni tecnologiche di Kostal Solar Electric, ideali per tutti i tipo di impianto fotovoltaico e per quegli interventi che prevedono la massimizzazione dell’autoconsumo e l’applicazione di sistemi di accumulo.

Secondo Emanuele Carino, Sales Director Italia di Kostal Solar Electric Srl, questa partnership “rappresenta una tappa importante nello sviluppo del mercato italiano. Kostal, infatti, sviluppa prodotti con un forte contenuto tecnologico, rivolgendosi agli installatori che vogliono lavorare con un prodotto di grande qualità, affidabilità e flessibilità operativa; Enerbroker, dal canto suo, è in grado di creare un grande valore aggiunto, grazie proprio al consolidato approccio al cliente ed al know-how tecnico, creando soluzioni sartoriali in risposta alle singole esigenze”.

Alessandro Calò, fondatore di Enerbroker Srl, ha sottolineato: “la collaborazione con Kostal è per noi una tappa importante. Il nostro sforzo è quello di diventare un partner per i nostri clienti e con le soluzioni Kostal avremo uno strumento molto importante nel nostro mercato, in grado di accontentare i nostri clienti più esigenti. Siamo un’azienda relativamente giovane, ma sin dall’inizio abbiamo effettuato scrupolose ricerche di mercato per intercettare i prodotti migliori, ai prezzi più competitivi”.