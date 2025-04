Fotovoltaico e danni da grandine, la nuova assicurazione di Terra Solare

Una nuova garanzia esclusiva protegge i clienti che acquistano un impianto fotovoltaico dai danni causati dalla grandine in aggiunta a quella fornita dai relativi produttori.

Terra Solare, che da oltre 16 anni opera nel settore del fotovoltaico nel basso Lazio, ha annunciato il lancio di “Scudo Solare“, la garanzia con la quale si impegna a sostituire gratuitamente i pannelli fotovoltaici con i vetri danneggiati dalla grandine con nuovi pannelli di pari potenza.

Valida per 20 anni, si tratta di un’assoluta novità nel panorama italiano e testimonia l’impegno dell’azienda nel fornire ai propri clienti la massima tranquillità dell’investimento effettuato.

“Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia a offrire una garanzia così completa contro i danni da grandine”, ha dichiarato l’ingegner Antonio Baiano, responsabile dell’azienda. “Crediamo fermamente che ‘Scudo Solare’ sia un valore aggiunto significativo per i nostri clienti, che potranno godere i benefici dell’energia solare senza preoccuparsi degli eventi atmosferici avversi, che sempre più stanno affliggendo il nostro Paese’’.

Eventi meteo che stanno spingendo sempre più operatori, soprattutto nel Nord Italia, a rimodulare o addirittura ritirare le garanzie per danni di questo tipo.

“Il nostro è un approccio per rendere il fotovoltaico non più una gara sulla performance, ma sull’affidabilità. Vogliamo che sia qualcosa che non si rompe, che resta. Anche la nostra garanzia sui quadri elettrici, ad esempio, dura 10 anni e non 2 come accade di solito”.

La garanzia “Scudo Solare” è legata al metodo “Fotovoltaico Affidabile“, la filosofia aziendale di Terra Solare che si basa su quattro cardini fondamentali:

Consulenza energetica personalizzata : ogni progetto viene studiato attentamente per soddisfare le specifiche esigenze del cliente, analizzando sia i consumi attuali che quelli futuri.

: ogni progetto viene studiato attentamente per soddisfare le specifiche esigenze del cliente, analizzando sia i consumi attuali che quelli futuri. Scelta dei migliori materiali ad alta affidabilità : l’azienda effettua un’analisi dei componenti presenti nel panorama mondiale, collaborando solo con produttori che, oltre a superare i più rigorosi test di qualità e resistenza prevista dalla normativa, effettua test aggiuntivi e con standard più elevati che dimostrino la vera affidabilità nel tempo.

: l’azienda effettua un’analisi dei componenti presenti nel panorama mondiale, collaborando solo con produttori che, oltre a superare i più rigorosi test di qualità e resistenza prevista dalla normativa, effettua test aggiuntivi e con standard più elevati che dimostrino la vera affidabilità nel tempo. Installazione accurata : un team di tecnici specializzati si occupa dell’installazione con la massima cura e attenzione ai dettagli, sia strutturali, funzionali e anche estetici; l’offerta prevede un servizio di sopralluogo tecnico preventivo dal vivo prima di effettuare l’installazione.

: un team di tecnici specializzati si occupa dell’installazione con la massima cura e attenzione ai dettagli, sia strutturali, funzionali e anche estetici; l’offerta prevede un servizio di sopralluogo tecnico preventivo dal vivo prima di effettuare l’installazione. Assistenza continua: Terra Solare offre un servizio di assistenza a 360° per garantire il perfetto funzionamento dell’impianto FV nel tempo.

“Scudo Solare” è dunque uno dei modi con cui Terra Solare si impegna a fornire soluzioni fotovoltaiche durature nel tempo, puntando all’affidabilità dell’impianto nel corso degli anni.