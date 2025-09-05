Il 17 settembre 2025, dalle 10 alle 13, si terrà il webinar gratuito “Efficienza energetica“, organizzato da Associazione Stampa Romana, Coordinamento FREE ed ENEA, nell’ambito del triennio formativo 2023-2025 per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti (valido per 3 crediti formativi non deontologici).

Il corso inaugura la seconda edizione di un ciclo formativo a cadenza mensile rivolto a giornalisti e comunicatori, con l’obiettivo di fornire strumenti per raccontare in modo efficace e documentato la transizione energetica. Tutti gli appuntamenti saranno erogati in modalità webinar online, con iscrizione tramite la piattaforma ufficiale per la formazione continua dei giornalisti.

Tema centrale di questo primo appuntamento sarà l’efficienza energetica analizzata attraverso strumenti, tecnologie e strategie applicabili nei settori civile e industriale, con attenzione ai benefici ambientali ed economici e al ruolo delle politiche pubbliche.

I partecipanti riceveranno chiavi di lettura per trattare l’efficienza come tema tecnico, economico e sociale, traducendo concetti complessi in un linguaggio accessibile. Saranno inoltre presentati esempi concreti ed evidenze scientifiche, fondamentali per un racconto giornalistico credibile e incisivo.

“L’informazione è un nodo strategico per accelerare la transizione energetica. Solo raccontando con chiarezza il valore dell’efficienza e delle rinnovabili possiamo trasformare i cittadini in protagonisti del cambiamento e vincere le diffidenze verso le nuove fonti d’energia”, queste le parole con le quali Dario Di Santo, vicepresidente del Coordinamento Free e direttore di Fire, sottolinea l’urgenza di formare i giornalisti e comunicatori in un ambito spesso relegato ai tecnici, ma cruciale per il futuro del Paese.

Programma e docenti

Stefano Ferrante (Associazione Stampa Romana) | Introduzione

(Associazione Stampa Romana) | Introduzione Antonio Disi (ENEA) | Comportamenti e consumi: la dimensione umana dell’efficienza energetica

(ENEA) | Comportamenti e consumi: la dimensione umana dell’efficienza energetica Dario Di Santo (FIRE) | Attori del settore: Energy Manager, ESCO, utility e strumenti per usare meglio l’energia

(FIRE) | Attori del settore: Energy Manager, ESCO, utility e strumenti per usare meglio l’energia Attilio Piattelli (Coordinamento FREE) | Le proposte del Coordinamento FREE per riqualificare gli immobili

(Coordinamento FREE) | Le proposte del Coordinamento FREE per riqualificare gli immobili Marco Manchisi (Italcogen) | Efficienza energetica nell’industria, cogenerazione e autoconsumo

(Italcogen) | Efficienza energetica nell’industria, cogenerazione e autoconsumo Micaela Ancora (FIRE) | Suggerimenti su fonti, stili e approcci per scrivere e parlare di efficienza energetica

(FIRE) | Suggerimenti su fonti, stili e approcci per scrivere e parlare di efficienza energetica Modera l’incontro Sergio Ferraris, direttore di QualEnergia e Nextville.it.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 settembre 2025 sulla piattaforma di formazione continua dell’Ordine dei Giornalisti: www.formazionegiornalisti.it