Il mercato dei veicoli elettrici dovrebbe raggiungere quota 30% del mercato mondiale dell’auto entro il 2025 e FIMER, quarto produttore al mondo di inverter solari, presenta una nuova gamma di soluzioni di ricarica in corrente alternata (AC) e in corrente continua (DC), che comprende anche una wallbox, progettata per uso residenziale e commerciale.

La nuova gamma include diverse soluzioni che offrono elevati livelli di efficienza e flessibilità oltre ad elevate potenze in uscita.

Soluzioni ad uso residenziale

Per quanto riguarda le soluzioni per la ricarica ad uso residenziale, l’azienda introduce la nuova Wallbox AC FIMER FLEXA, un dispositivo a parete o su stand, disponibile in tre diversi modelli a seconda del tipo di connettività prevista: Stand Alone, Future Net e Inverter Net.

Ogni modello ha quattro configurazioni possibili, a seconda della potenza (da 3,7, 7,4, 11 fino a 22 kW) e due opzioni a seconda del tipo di connessione verso il veicolo, presa o cavo.

Questa soluzione è semplice da installare e di facile manutenzione. Inoltre, più wallbox possono essere collegate tra loro offrendo più punti di ricarica grazie ad una gestione intelligente della potenza totale distribuita. Grazie all’incredibile flessibilità e agli accessori in dotazione, la Wallbox AC FIMER FLEXA è adatta ad ogni tipo di applicazione, dall’abitazione privata al parcheggio pubblico. Il dispositivo può anche essere facilmente rimosso e spostato grazie alla funzione di montaggio rapido o utilizzato come cavo di ricarica di emergenza.

A conferma dell’impegno di FIMER verso soluzioni per la mobilità green e sostenibile, la Wallbox è costruita al 100% con plastica riciclata. Una soluzione funzionale, affidabile, sicura, flessibile ed ecologica.

Il nuovo stand FIMER FLEXA, disponibile in modalità di ricarica sia singola che doppia, può essere personalizzato da una luce LED che illumina il punto di ricarica. Lo stand prevede anche protezioni elettromeccaniche interne opzionali, per garantire una maggiore sicurezza per l’utente.

Soluzioni ad uso commerciale

Per quanto riguarda, invece, le soluzioni ad uso commerciale adatte, ad esempio, a parcheggi e supermercati, l’azienda ha sviluppato diverse soluzioni: la stazione di ricarica in AC FIMER FLEXA, la Wallbox AC FIMER FLEXA e la stazione DC FIMER ELECTRA.

La stazione AC FIMER FLEXA è la soluzione ideale per l’utilizzo in luoghi pubblici in quanto consente di ricaricare contemporaneamente fino a due veicoli in corrente alternata. È disponibile in due diverse configurazioni, la prima dotata di due prese AC di tipo 2 e la seconda con una presa di tipo 2, per la ricarica con potenza fino a 22 kW e una di tipo 3A che consente di ricaricare con una potenza fino a 3,7 kW.

Entrambe le configurazioni sono disponibili in tre versioni: Stand Alone, Future Net e Inverter Net. Questa soluzione offre un sofisticato sistema di autodiagnosi in grado di identificare eventuali problemi causati da agenti esterni, attivare i relativi allarmi e ritornare in modalità base in maniera automatica una volta che l’emergenza è stata risolta.

La soluzione adatta, invece, per parcheggi pubblici e stazioni di servizio in autostrada, è la stazione di ricarica DC FIMER ELECTRA. Un dispositivo di nuova generazione per la ricarica veloce dei veicoli elettrici, che consente di caricare contemporaneamente fino a tre veicoli. A seconda del numero di mezzi collegati alle uscite DC, la stazione di ricarica distribuisce dinamicamente la potenza totale da erogare e può (in modalità DC) caricare un veicolo elettrico in meno di 15 minuti.

In caso di interruzione di corrente, un gruppo di continuità UPS permette di concludere l’operazione di ricarica e lo sganciamento dei cavi. Per una maggiore flessibilità, ad ogni stazione può essere effettuato un upgrade di potenza semplicemente aggiungendo ulteriori moduli per aumentarne la capacità di ricarica.

Nel commentare il lancio di queste nuove soluzioni, Gaetano Belluccio, Managing Director della divisione e-mobility di FIMER, dichiara: “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nella produzione di energia pulita attraverso il solare e con l’introduzione sul mercato di nuove soluzioni per la mobilità elettrica abbiamo l’ambizione di guidare la trasformazione in atto nel settore. Dal 2017 ad oggi abbiamo, infatti, già prodotto e installato oltre 30.000 colonnine di ricarica”.

“Attraverso queste nuove soluzioni scriviamo un nuovo capitolo della nostra storia. Basandoci sulla nostra esperienza, abbiamo progettato una gamma di soluzioni sostenibili che offrano ricariche veloci ed efficienti per le generazioni future. Entriamo nella nuova era della mobilità elettrica e con determinazione vogliamo spingere al cambiamento in Europa e nel mondo ed incentivare all’utilizzo di veicoli elettrici”, aggiunge Filippo Carzaniga, BoD Chairman di FIMER.

