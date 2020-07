La divisione Next Solutions, nata dentro Falck Renewables nel 2018, presenta la sua attività illustrando obiettivi e nuove opportunità di business attraverso la voce del suo team.

Dieci giovani professionisti si alternano in video in una catena costante di interviste a staffetta in cui vengono affrontati temi specifici legati al mondo dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica.

Sei video interviste per approfondire temi importanti per del settore:

l’Head of Energy Management, racconta alla sua collega di HR i progetti di Offtaking in corso e discute con lei dei vantaggi dei contratti Power Purchase Agreement (PPA) in Italia e all’estero;

il Business Developer Energy Efficiency illustra il servizio di Power Audit offerto da Energy Team e in particolare delle opportunità offerte da UVAM e storage (attualmente gestiti 30 MW UVAM, 200 MW interrompibilità);

il Trader responsabile del dispacciamento che, con il suo team, gestisce l’energia prodotta dagli impianti italiani di Falck Renewables e di terzi (per un totale di circa 1,5 TWh), racconta come vengono realizzati i report sui prezzi dell’energia che periodicamente vengono pubblicati sulla pagina Linkedin di Falck Renewables – Next Solutions;

una coppia di giovani sposi, entrambi in Energy Team, condividono con il collega addetto al settore Operation il lancio del nuovo software per l’efficienza energetica CloE;

il Power Trader di Next Solutions parla degli assets in UK e del sempre maggiore ricorso allo storage per evitare problemi di sbilanciamento della rete.

Il teaser del progetto Nexus è disponibile sui canali social (LinkedIn e YouTube), così come la prima videointervista: un dialogo tra due professioniste dell’Ufficio Risorse Umane, che ha lo scopo di introdurre l’iniziativa, l’azienda e le diverse anime che la compongono, per concludersi con le figure professionali attualmente ricercate.

