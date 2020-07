In un contesto energetico in continua trasformazione, è sempre più necessario avere una visione completa e precisa del proprio portafoglio energetico e disporre delle giuste leve decisionali per ottimizzarlo.

Per rispondere a queste esigenze, AFRY Management Consulting ha realizzato una soluzione digitale, AFRY EASY, sviluppata per supportare l’ottimizzazione dei costi energetici per i clienti industriali e non solo, e volta a rendere la gestione energetica avanzata una leva competitiva.

Sui temi delle sfide legate alla gestione dell’energia nel settore industriale e per una presentazione delle principali caratteristiche di AFRY EASY, anche attraverso una demo, Afry Management Consulting organizzerà mercoledì 8 luglio (ore 15-16) un webinar che vedrà come realtori Antonio Nodari, Roberto Serra e Roberto Manzoni.

