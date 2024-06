Energia, la strategia del Lazio parte con un bando da 40 mln €

La Regione Lazio intende mettere in campo una strategia energetica integrata alla quale destinare 160 milioni di euro da fondi Ue.

Primo passo in questa direzione è un bando del valore di 40 milioni di euro in favore dell’efficientamento energetico e della produzione da fonti rinnovabili nelle imprese del territorio.

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova a partire da lunedì 16 settembre 2024, fino a esaurimento delle risorse disponibili (a valere sul Fesr 2021-2027).

Il bando finanzia a fondo perduto investimenti per il risparmio energetico e per la produzione da Fer delle imprese laziali, per importi tra i 150.000 euro e i 2 milioni di euro per ciascun progetto.

L’avviso è stato presentato la scorsa settimana nel corso di un evento a Roma che ha visto anche il lancio di un secondo bando, in questo caso della Camera di Commercio capitolina, dedicato alle comunità energetiche rinnovabili.

Si tratta di contributi a fondo perduto alle imprese dell’area metropolitana, con una dotazione complessiva della misura di 1,8 mln €. Il testo del bando sarà pubblicato entro la fine del mese di luglio sul sito web della Camera di Commercio, mentre le domande potranno essere inoltrate a partire dal 16 settembre.