I settore di KEY ENERGY

WIND

Turbine eoliche on-shore e on-shore, tecnologia floating wind, componentistica, produttori di energia, soluzioni per revamping e repowering del parco esistente, O&M, Asset e finanza, Sviluppatori. In collaborazione con ANEV.

Tecnologie, servizi e best practice per la transizione energetica

SOLAR & STORAGE

Fotovoltaico, inverter, solare termodinamico, componentistica, soluzioni per O&M&P (revamping e repowering), tecnologie per l’accumulo di energia, smart grids.

ENERGY EFFICIENCY

Cogenerazione, trigenerazione, micro-cogenerazione, geotermia e pompe di calore, sistemi di digitalizzazione e gestione dell’energia, ESCO, EPC contractors, energy trading.

SUSTAINABLE CITY: digital, electric and circular

Sistemi e tecnologie per la digitalizzazione, smart city, mobilità elettrica ed integrata, illuminazione efficiente, sicurezza, risk management, IOT, smart building, Utility.