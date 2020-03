L’Associazione coordinatori architetti Emilia Romagna (ACAER) ha pubblicato sul proprio sito documenti e modelli utili ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione di lavori edili (C.S.E.) per gestire questa fase legata all’emergenza Coronavirus ed il riflesso che questa riporta nella gestione dei cantieri edili.

La modulistica è stata elaborata da un gruppo di lavoro presente all’interno di ACAER.

La pagina – fa sapere una nota di accompagnamento dell’associazione – è in costante aggiornamento, vista la continua emanazione di provvedimenti.

Per eventuali informazioni su modulistica non presente nella pagina o su modalità operative per la gestione di problematiche e rilascio di pareri, è possibile inviare una email a segreteria@acaer.it

Qui di seguito la documentazione e la modulistica per la quale è possibile effettuare il download:

