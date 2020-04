L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, ha validato i dispositivi di protezione individuale (Dpi), necessari alla riapertura delle attività produttive prevista per la fase due, che partirà il prossimo 4 maggio (vedi QualEnergia.it).

L’elenco – allegato in basso – è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini, (controllare a questo link per la versione più recente, qui sotto quella online oggi 28 aprile):

Qui la raccolta di QualEnergia.it con tutte le notizie e i provvedimenti relativi all’ emergenza Covid-19

