La Regione Lazio ha lanciato una campagna per informare i cittadini, imprese e amministrazioni sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e prepararli alle future attività.

La campagna di sensibilizzazione, intitolata “Comunità energetiche rinnovabili – meno inquini, più risparmi“, è stata promossa dall’Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio per favorire appunto la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sul territorio regionale.

Questa attività divulgativa è rivolta a tutti gli interessati (enti pubblici, cittadini, imprese, ecc.) e mette a disposizione, sul sito regionale dedicato, del materiale informativo che introduce al tema dell’energia da fonti rinnovabili e delle CER.

Secondo l’Assessora Lombardi, obiettivo della campagna non è solo sensibilizzare i cittadini su questo tema, ma anche prepararli a partecipare a un bando regionale che sarà pubblicato a breve per finanziare Comunità Energetiche Rinnovabili nel Lazio.

Accedendo alle pagine online è possibile avere diverse informazioni:

cosa sono le energie rinnovabili

cos’è una CER

chi può far parte di una CER

di una CER come si realizza una CER, articolando il processo in tre step: 1. nasce la Comunità ; 2. nascono gli impianti ; 3. gestione e miglioramento

una CER, articolando il processo in tre step: 1. ; 2. ; 3. vantaggi di una CER: economici, energetici e ambientali

Queste stesse informazioni sono state raccolte in un opuscolo e un flyer scaricabili dal sito e messi a disposizione per coloro che vorranno contribuire all’attività di diffusione della tematica. Nel volontino sono quantificati i benefici monetari delle CER, con le tariffe del GSE che premiano i partecipanti della comunità per l’energia autoprodotta condivisa e autoconsumata.

Sono inoltre disponibili alcuni documenti di riferimento, in particolare del GSE, che forniscono contenuti più dettagliati e tecnici sulle Comunità energetiche e sulle fonti rinnovabili.

Sono allegati inoltre dei moduli fac-simile dello statuto giuridico di una CER, del regolamento sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell’energia e della mozione per i Comuni o altri Enti locali che vogliono promuovere la nascita della Comunità sul proprio territorio (documentazione allegata in basso).

Sempre sulla pagina dedicata alla campagna, è possibile registrarsi per restare aggiornato sulle attività che riguardano le CER nel territorio laziale e nella provincia di interesse.

Con l’iscrizione si potrà anche partecipare agli incontri di formazione regionali per diventare Ambasciatore ufficiale della Transizione Ecologica e ricevere il kit completo su come far nascere una CER. A tal proposito la Regione Lazio invita le persone che riescono a trovare un gruppo di almeno 10 interessati a diventare Ambasciatori della Transizione Ecologica, a candidarsi per ospitare un incontro di formazione.

