La Regione Lazio sostiene la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, sia quelle già costituite che ancora da costituire.

Inizialmente viene stanziato 1 milione di euro e per ciascuna domanda il sostegno va da un minimo di 6.000 fino a 13.000 euro.

Sono ammesse le spese sostenute dalla CER per lo studio di fattibilità, firmato da un professionista abilitato e le spese amministrative, legali e notarili per la sua costituzione, inclusa l’Iva, nel caso in cui non possa essere recuperata (non sono ammissibili CER costituite solo da imprese).

Un’apposita Commissione valuterà l’ammissibilità delle domande, attribuendo un punteggio basato su 3 criteri:

dimensione e organizzazione della CER (numero di soggetti coinvolti e della presenza nella comunità di soggetti diversi);

beneficio energetico generato (nuova potenza installabile FER (kW) e percentuale di copertura dei consumi elettrici);

beneficio sociale (presenza % nella Comunità di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e/o di disagio fisico; presenza di coppie di età inferire a 35 anni).

La domanda va presentata on-line sulla piattaforma GeCoWEB Plus dal Soggetto Promotore ovvero dal Rappresentante legale della CER, a partire dalle ore 12 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 18 del 21 febbraio 2023.

Una volta ottenuto l’accesso alla piattaforma GeCoWEB Plus, è necessario:

compilare i dati richiesti

scaricare il file contenente la Domanda, il Formulario compilato e l’elenco dei documenti previsti;

sottoscrivere con firma digitale del Rappresentante legale

inviare il file.

Il sistema invierà una e-mail di conferma all’indirizzo PEC del Rappresentante legale. Il formulario è disponibile online a partire dalle ore 12 del 27 dicembre 2022.

A ottobre la Regione Lazio aveva lanciato una campagna per informare i cittadini, imprese e amministrazioni sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e prepararli alle future attività. La campagna di sensibilizzazione, “ Comunità energetiche rinnovabili – meno inquini, più risparmi ”, è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza di Roma.

Secondo le recenti dichiarazioni di Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale “il prossimo passo sarà il bando regionale da 20 milioni complessivi che servirà a finanziare gli impianti delle CER e per accedere al quale sarà necessario allegare anche uno studio di fattibilità tecnico-economica”.

