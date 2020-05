Centrica Business Solutions ha recentemente lanciato il suo CBS Partner Program, un innovativo programma, interamente dedicato ai professionisti dell’energia, finalizzato ad ampliare un network di collaboratori in tutta Italia, con benefit commerciali, di service e di marketing.

Un progetto sviluppato per creare il sistema energetico del futuro, combinando competenze, strumenti e tecnologie.

Con più di 100 partner in 14 Paesi e in svariati settori industriali, il Partner Program di Centrica Business Solutions consente di accedere a tutte le soluzioni, le analisi, le operazioni e l’assistenza necessarie per offrire ai propri clienti le informazioni, le tecnologie e i servizi più all’avanguardia nel campo energetico.

Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia presenta il Partner Program: “Crediamo fortemente nel valore della collaborazione, vogliamo allargare la nostra rete di partner, professionisti che condividono con noi la stessa ambizione di trasformare l’energia da un costo aziendale a una fonte di guadagno e di crescita. E per creare aziende più forti e sostenibili. Le nostre capacità a livello globale, le nostre competenze nella fornitura di servizi e soluzioni combinate con la nostra forza finanziaria ci consentono di essere nella posizione ideale per garantire ai nostri collaboratori un facile accesso alle più recenti tecnologie. La trasformazione del panorama energetico richiede nuove tecnologie e nuovi modi di pensare e di lavorare e noi investiamo negli strumenti, nel supporto e nell’infrastruttura necessari per conseguire risultati tangibili”.

Il Partner Program di Centrica Business Solutions comprende tre modelli diversi di collaborazione:

Sell-With Partner , per lavorare a stretto contatto con l’azienda al fine di sviluppare congiuntamente soluzioni di energia distribuita end-to-end su misura per i clienti;

, per lavorare a stretto contatto con l’azienda al fine di sviluppare congiuntamente soluzioni di energia distribuita end-to-end su misura per i clienti; Sell-To Partner , per commercializzare Energy Insight, la tecnologia leader del mercato di Centrica Business Solutions per l’analisi dei dati relativi all’energia e IoT

, per commercializzare Energy Insight, la tecnologia leader del mercato di Centrica Business Solutions per l’analisi dei dati relativi all’energia e IoT Sell-Through Partner, per generare potenziali clienti, attingendo dal proprio portafoglio, con assistenza nello sviluppo dei progetti sin dalle prime fasi.

Tutti garantiscono l’accesso a un portale dedicato per la gestione condivisa di lead, opportunità e pipeline; risorse per sviluppare proposte comuni e materiali di marketing, finanziamento di campagne di co-marketing ed eventi congiunti e corsi di formazione.

Conclude Stella: “Il mercato dell’energia è in continua crescita, specialmente nel settore delle energie rinnovabili. Gli obiettivi 2030 hanno ulteriormente alzato le prestazioni richieste e nel futuro assisteremo a sempre più opportunità di lavoro nel comparto green. La formazione delle risorse e la stretta collaborazione con i nostri partner sono per noi valori imprescindibili per costruire il sistema energetico del futuro”.

