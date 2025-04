BYD presenta Battery-Box HVE: nuova soluzione modulare di accumulo domestico

BYD Energy Storage, divisione di BYD Co. Ltd., fornitore di soluzioni integrate di energia rinnovabile, presenta la nuova Battery-Box HVE di BYD, il primo sistema di accumulo di energia integrato per uso domestico prodotto da BYD Energy Storage.

La Battery-Box HVE ha due diversi tipi di moduli:

modulo HVE4.2: 4,29 kWh, 76,8 V, 345x660x140 mm, 42,1 kg

modulo HVE6.4: 6,45 kWh, 115,2 V, 499x660x140 mm, 61,1 kg

Grazie alla progettazione innovativa della Battery-Box HVE, è possibile combinare i due tipi di moduli in una colonna singola, permettendo una progettazione flessibile del sistema e l’installazione combinata di moduli da 4,2 kWh con moduli da 6,4 kWh.

La configurazione più piccola parte da 6,4 kWh. Aggiungendo fino a 4 moduli in una colonna, è possibile raggiungere una capacità massima di 23,6 kWh. È inoltre possibile connettere in parallelo fino a tre colonne, per una capacità totale di 70,92 kWh.

Con un fattore di forma compatto e una profondità di soli 140 mm, la Battery-Box HVE è la soluzione di accumulo domestico più piccola nella famiglia di prodotti Battery-Box, adatta all’installazione sia a pavimento che a parete.

La soluzione applica l’intelligenza avanzata nella gestione dell’energia attraverso la combinazione di inverter e APP di BYD, in grado di offrire un sistema integrato per la diagnosi remota e gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air).

Tra le caratteristiche del sistema spicca la collaudata e brevettata installazione plug and play, di facile realizzazione, e le funzioni di sicurezza avanzata che hanno reso la linea di prodotti Battery-Box una delle soluzioni di accumulo domestico più popolari e affidabili al mondo, con più di 1,1 milioni di sistemi già installati.

Il sistema ha una garanzia di 15 anni.

Gli inverter fotovoltaici BYD abbinati

La Battery-Box HVE viene proposta in combinazione con i due inverter di BYD lanciati di recente sul mercato:

inverter ibrido monofase Power-Box SH3/3.7/4.6/5/6K : offre correnti di carica e di scarica elevate, pari a 35 A; è dotato di una funzione di backup completo con picchi di potenza in uscita pari al 200%, una funzione di commutazione on-grid e off-grid senza interruzioni e un’efficienza massima del 97,7%

: offre correnti di carica e di scarica elevate, pari a 35 A; è dotato di una funzione di backup completo con picchi di potenza in uscita pari al 200%, una funzione di commutazione on-grid e off-grid senza interruzioni e un’efficienza massima del 97,7% inverter ibrido trifase Power-Box TH5/6/8/10/12/15K: ha un’efficienza massima del 98,2% e supporta una corrente continua di 18 A, caratteristiche che lo rendono adatto alla nuova generazione di moduli fotovoltaici ad alta potenza; la classe di protezione IP66 rivela la sua elevata affidabilità, assieme alla funzionalità di backup completo con picchi di potenza pari al 150% e al tempo di commutazione del backup inferiore a 10 ms.

Entrambi gli inverter offrono un sistema di gestione e manutenzione intelligente con monitoraggio online 24 ore su 24, diagnosi remota intelligente e aggiornamenti OTA del firmware.

Come spiega Jiang Feng, Residential Energy Storage System Director di BYD Energy Storage, “le attuali soluzioni Battery-Box, come HV Premium e LV Premium, in combinazione con gli inverter prodotti dai nostri partner di fiducia, continueranno naturalmente a essere implementate. In questo modo saremo in grado di offrire ai nostri clienti la massima flessibilità, grazie a un portfolio prodotti completo”.

La nuova soluzione combinata Battery-Box HVE di BYD sarà disponibile sul mercato europeo a partire dalla fine di giugno 2025. E per il secondo trimestre 2025, BYD annuncia ulteriori novità.