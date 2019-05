Le tecnologie blockchain e gli smart contracts per una condivisione tra consumatori dell'energia prodotta da impianti distribuiti alimentati a fonti rinnovabili. La partnership tra ABB ed Evolvere.

In collaborazione con la società Evolvere, ABB con i suoi inverter e la piattaforma “ABB Ability” è in grado di consentire una più efficiente gestione dell’energia da fonti rinnovabili utilizzando le tecnologie blockchain e smart contracts.

In un breve video si spiega come il prosumer potrà condividere in futuro in modo trasparente con altri consumatori l’energia in eccesso, diventando così un nodo di una smart grid. Il principale vantaggio per il prosumer consisterà in una riduzione dei costi.

Potrebbe interessarti anche: