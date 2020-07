L’Agenzia delle entrate ha chiarito nella risposta 195/2020 (allegata in basso) quando gli aumenti volumetrici degli edifici consentono di accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi.

In sintesi, afferma l’agenzia, se si esegue una ristrutturazione con demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento di volumetria ai soli fini dell’adeguamento antisismico del nuovo edificio, l’intervento nel suo complesso non deve essere considerato come “nuova costruzione”.

Di conseguenza, chi acquista unità immobiliari nell’edificio demolito/ristrutturato e ampliato a fini antisismici (questo era il caso specifico cui si riferisce la risposta delle entrate) può sfruttare la detrazione del sismabonus acquisti.

Più in generale, invece, spiega l’Agenzia, quando si ristruttura un edificio con demolizione e ricostruzione, le detrazioni fiscali per la casa (ristrutturazione, ecobonus, sismabonus) competono solo (corsivo e neretti nostri) “in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente”.

Pertanto, “nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una ‘nuova costruzione’”.

Infine, se la ristrutturazione avviene “senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una ‘nuova costruzione’”.

E tali criteri, precisa l’Agenzia, sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa.

