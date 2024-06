Attivato in Piemonte il più grande impianto fotovoltaico del Nord Italia

La città di Trino, in provincia di Vercelli, è già stata protagonista della storia energetica nazionale ospitando l’ex centrale nucleare Enrico Fermi e il primo ciclo combinato d’Italia.

Proprio nell’area del vecchio sito termoelettrico, chiuso nel 2013, Enel Green Power ha attivato “il più grande parco fotovoltaico del Nord”, secondo quanto riporta l’azienda.

Si tratta di un impianto che conta 160.000 pannelli con moduli bifacciali per 87 MW di potenza e una produzione di 130 GWh l’anno.

Non solo, il sito è integrato a un sistema di storage con batterie agli ioni di litio da 25 MW e “presto”, fa sapere Egp, si aggiungerà un ulteriore accumulo di maggiori dimensioni.

Da segnalare, infine, che l’iniziativa è condivisa sul territorio, considerando che alcuni cittadini hanno contribuito al finanziamento dell’opera attraverso la campagna di crowdfunding “Scelta rinnovabile” lanciata nel 2022.

“L’ampia partecipazione – si legge in una nota diffusa ieri, 25 giugno – ha permesso di raggiungere e superare ampiamente l’obiettivo di raccolta fondi, con un’adesione finale pari al 150% del target che era stato inizialmente fissato. Con l’entrata in servizio dell’impianto, i cittadini che hanno aderito all’iniziativa riceveranno una remunerazione sul capitale investito”.

A ciò si aggiungono delle opere accessorie previste dalla società nell’area adiacente all’impianto FV, come rimboschimento e recupero edilizio-architettonico di alcuni edifici storici.

Più in generale, sottolinea Egp, il Gruppo Enel prevede di investire sull Fer, a livello globale, oltre 12 miliardi di euro nel prossimo triennio. Da gennaio a marzo 2024, intanto, la quota di produzione elettrica “emission free” sul mix di installato Enel ha raggiunto l’82%.

Sempre di ieri (25 giugno) anche un secondo annuncio in campo fotovoltaico per il Settentrione.

Udinese Calcio e Bluenergy Group, infatti, hanno annunciato la partenza dei lavori per realizzare, entro la fine del 2024, un impianto da 2.400 pannelli sullo stadio del capoluogo friulano.

Si prevede una potenza di 1,2 MW per una superficie pari a tre quarti della copertura sullo stadio, con una generazione di 3.000 kWh/giorno.

L’investimento, a carico di Bluenergy, ammonta a 1,35 mln € e consentirà di coprire in autoconsumo circa il 50% del fabbisogno energetico della struttura.

Presente al lancio del progetto l’assessore all’Energia, Fabio Scoccimarro, che ha ricordato come la Regione sia “favorevole all’utilizzo di tetti, coperture di capannoni, ex aree militari dismesse per l’installazione di parchi fotovoltaici, mentre resta contraria all’utilizzo del suolo agricolo per queste finalità. Un indirizzo che era già stato anticipato nella legge regionale che lo Stato ha impugnato e che oggi, però, è seguito anche dal legislatore nazionale”.