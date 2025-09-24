Per l’asta FER X Transitorio, i prodotti conformi di 3SUN

Riportare la produzione fotovoltaica in Europa è una sfida centrale per l’Ue, sebbene ambiziosa.
Il nuovo FER X Transitorio prevede una nuova asta da 1,6 GW, riservata agli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW che utilizzano componenti chiave non provenienti dalla Cina.
A tornare sull’argomento è una nota del produttore di moduli 3SUN, che con la sua gigafactory di Catania, la più grande in Europa, produce celle e moduli fotovoltaici che utilizzano una tecnologia proprietaria a eterogiunzione completamente Made in Europe.
Accelerazione europea sul fotovoltaico
Con il Net-Zero Industry Act (NZIA), l’Unione Europea punta a produrre internamente il 40% delle tecnologie a zero emissioni entro il 2030, riducendo la dipendenza da Paesi terzi. L’obiettivo è raggiungere 30 GW di capacità produttiva fotovoltaica made in Europe.
Per rafforzare la filiera, la Commissione ha introdotto i Non-Price Criteria, ovvero resilienza e diversificazione dei componenti chiave non provenienti da Paesi dominanti. E l’Italia è tra i primi Paesi ad adottarli.
Infatti, il nuovo decreto Fer X transitorio, valido fino al 31 dicembre 2025, sostiene impianti solari resilienti e introduce i “non price criteria” (Fotovoltaico, pubblicato il decreto per la seconda asta Fer X).
Vediamo i requisiti che gli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW devono avere per partecipare all’asta:
- Moduli, celle, inverter e almeno un altro componente non cinese
- DSAN (Atto Notorio) con impegno al rispetto dei criteri
- Factory Inspection Certificate all’entrata in esercizio
- Attestazione del produttore per eventuali controlli Gse
Il prezzo di aggiudicazione, riconosciuto dal Gse, è erogato tramite Contratto per Differenza (CfD) per 20 anni dalla messa in esercizio.
Il modulo 3SUN B60 e l’incentivo FER X Transitorio
Il modulo bifacciale 3SUN B60 è in linea con i requisiti del Fer X Transitorio.
Equipaggiato con celle a eterogiunzione HJT CORE-H®, garantisce alte prestazioni con una potenza fino a 640 W, un’efficienza fino al 24% e un fattore di bifaccialità del 90%.
La sua struttura vetro-vetro lo rende particolarmente resistente, riducendo il rischio di micro-crack e stress termo-meccanico ed è conforme ai criteri richiesti per accedere agli incentivi europei.
È possibile simulare il proprio impianto tramite un software messo a disposizione dal produttore.
Per scoprire nel dettaglio la gamma di prodotti: 3SUN