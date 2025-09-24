INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,1% (23 set) - PUN: 114,27 €/MWh (24 set) - Petrolio WTI: 63,54 $/b - Gas Eu TTF: 32,28 €/MWh - CO2: 76,79 €/ton
Abbonamento PRO
leaderboard-desktopgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 34,1% (23 set) - PUN: 114,27 €/MWh (24 set) - Petrolio WTI: 63,54 $/b - Gas Eu TTF: 32,28 €/MWh - CO2: 76,79 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Per l’asta FER X Transitorio, i prodotti conformi di 3SUN

Per l’asta FER X Transitorio, i prodotti conformi di 3SUN

CATEGORIE:

Il modulo bifacciale 3SUN B60 è in linea con i requisiti del Fer-X Transitorio: efficienza fino al 24% e un fattore di bifaccialità del 90%.

ADV
image_pdfimage_print

Riportare la produzione fotovoltaica in Europa è una sfida centrale per l’Ue, sebbene ambiziosa.

Il nuovo FER X Transitorio prevede una nuova asta da 1,6 GW, riservata agli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW che utilizzano componenti chiave non provenienti dalla Cina.

A tornare sull’argomento è una nota del produttore di moduli 3SUN, che con la sua gigafactory di Catania, la più grande in Europa, produce celle e moduli fotovoltaici che utilizzano una tecnologia proprietaria a eterogiunzione completamente Made in Europe.

Accelerazione europea sul fotovoltaico

Con il Net-Zero Industry Act (NZIA), l’Unione Europea punta a produrre internamente il 40% delle tecnologie a zero emissioni entro il 2030, riducendo la dipendenza da Paesi terzi. L’obiettivo è raggiungere 30 GW di capacità produttiva fotovoltaica made in Europe.

Per rafforzare la filiera, la Commissione ha introdotto i Non-Price Criteria, ovvero resilienza e diversificazione dei componenti chiave non provenienti da Paesi dominanti. E l’Italia è tra i primi Paesi ad adottarli.

Infatti, il nuovo decreto Fer X transitorio, valido fino al 31 dicembre 2025, sostiene impianti solari resilienti e introduce i “non price criteria” (Fotovoltaico, pubblicato il decreto per la seconda asta Fer X).

Vediamo i requisiti che gli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW devono avere per partecipare all’asta:

  • Moduli, celle, inverter e almeno un altro componente non cinese
  • DSAN (Atto Notorio) con impegno al rispetto dei criteri
  • Factory Inspection Certificate all’entrata in esercizio
  • Attestazione del produttore per eventuali controlli Gse

Il prezzo di aggiudicazione, riconosciuto dal Gse, è erogato tramite Contratto per Differenza (CfD) per 20 anni dalla messa in esercizio.

Il modulo 3SUN B60 e l’incentivo FER X Transitorio

Il modulo bifacciale 3SUN B60 è in linea con i requisiti del Fer X Transitorio.

Equipaggiato con celle a eterogiunzione HJT CORE-H®, garantisce alte prestazioni con una potenza fino a 640 W, un’efficienza fino al 24% e un fattore di bifaccialità del 90%.

La sua struttura vetro-vetro lo rende particolarmente resistente, riducendo il rischio di micro-crack e stress termo-meccanico ed è conforme ai criteri richiesti per accedere agli incentivi europei.

È possibile simulare il proprio impianto tramite un software messo a disposizione dal produttore.

Per scoprire nel dettaglio la gamma di prodotti: 3SUN

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 24 Settembre 2025
PRO
Inverter e accumuli “made in Ue” per i futuri bandi energia
  • 24 Settembre 2025
PRO
FV, aree idonee e piani regolatori locali, due nuove sentenze
  • 24 Settembre 2025
PRO
Geotermia senza confini: dall’Eavor-Loop canadese l’innovazione arriva in Baviera
  • 23 Settembre 2025
Production Gap Report 2025: sempre più fuori strada su fossili e clima
  • 23 Settembre 2025
In Friuli c’è chi rilancia ancora la politica anti-rinnovabili
  • 23 Settembre 2025
L’Europa green di Ursula von der Leyen, tra promesse e realtà
  • 23 Settembre 2025
Camion elettrici: una tecnologia pronta che aspetta la spinta della domanda
  • 23 Settembre 2025
In calo il gas via tubo. L’Europa tra import di Gnl e fine del transito russo
  • 23 Settembre 2025
PRO
Fotovoltaico nazionale: boom 2024 e frenata 2025. Il divario Nord-Sud
  • 23 Settembre 2025
Sicurezza, emissioni, costi: i vantaggi della “rivoluzione elettrotecnica” globale
  • 23 Settembre 2025
PRO
Enerside punta a 1 GW di fotovoltaico e accumuli in Italia
  • 23 Settembre 2025
PRO
Le diverse strutture contrattuali dei Ppa in Italia

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy