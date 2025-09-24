Per l’asta FER X Transitorio, i prodotti conformi di 3SUN

Riportare la produzione fotovoltaica in Europa è una sfida centrale per l’Ue, sebbene ambiziosa.

Il nuovo FER X Transitorio prevede una nuova asta da 1,6 GW, riservata agli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW che utilizzano componenti chiave non provenienti dalla Cina.

A tornare sull’argomento è una nota del produttore di moduli 3SUN, che con la sua gigafactory di Catania, la più grande in Europa, produce celle e moduli fotovoltaici che utilizzano una tecnologia proprietaria a eterogiunzione completamente Made in Europe.

Accelerazione europea sul fotovoltaico

Con il Net-Zero Industry Act (NZIA), l’Unione Europea punta a produrre internamente il 40% delle tecnologie a zero emissioni entro il 2030, riducendo la dipendenza da Paesi terzi. L’obiettivo è raggiungere 30 GW di capacità produttiva fotovoltaica made in Europe.

Per rafforzare la filiera, la Commissione ha introdotto i Non-Price Criteria, ovvero resilienza e diversificazione dei componenti chiave non provenienti da Paesi dominanti. E l’Italia è tra i primi Paesi ad adottarli.

Infatti, il nuovo decreto Fer X transitorio, valido fino al 31 dicembre 2025, sostiene impianti solari resilienti e introduce i “non price criteria” (Fotovoltaico, pubblicato il decreto per la seconda asta Fer X).

Vediamo i requisiti che gli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW devono avere per partecipare all’asta:

Moduli, celle, inverter e almeno un altro componente non cinese

DSAN (Atto Notorio) con impegno al rispetto dei criteri

Factory Inspection Certificate all’entrata in esercizio

Attestazione del produttore per eventuali controlli Gse

Il prezzo di aggiudicazione, riconosciuto dal Gse, è erogato tramite Contratto per Differenza (CfD) per 20 anni dalla messa in esercizio.

Il modulo 3SUN B60 e l’incentivo FER X Transitorio

Il modulo bifacciale 3SUN B60 è in linea con i requisiti del Fer X Transitorio.

Equipaggiato con celle a eterogiunzione HJT CORE-H®, garantisce alte prestazioni con una potenza fino a 640 W, un’efficienza fino al 24% e un fattore di bifaccialità del 90%.

La sua struttura vetro-vetro lo rende particolarmente resistente, riducendo il rischio di micro-crack e stress termo-meccanico ed è conforme ai criteri richiesti per accedere agli incentivi europei.

È possibile simulare il proprio impianto tramite un software messo a disposizione dal produttore.

Per scoprire nel dettaglio la gamma di prodotti: 3SUN